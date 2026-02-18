Одесса почти догнала Киев в продажах новых авто

Региональная география продаж автомобилей все четче отражает экономическую активность страны, считают в Институте исследований авторынка.

Внутренние перепродажи: Дия стала крупнейшим "регионом"

Главная тенденция внутреннего рынка - окончательное закрепление сервиса Дія как основного канала перерегистрации авто.

Через цифровой сервис оформлено 37,54% (1 337 сделок) всех внутренних операций. Это фактически самый большой "виртуальный регион" Украины, который по объемам в несколько раз опередил Киев.

Среди физических локаций первенство удерживает Киев (8,82%), далее - Львовская (6,77%) и Днепропетровская (5,08%) области. Пятерку активных регионов замыкают Одесская (4,8%) и Харьковская (3,71%) области.

Рынок становится цифровым. Автомобилисты все чаще выбирают скорость и удобство онлайн-переоформления вместо посещения сервисных центров.

Импорт подержанных авто: западный пояс держит логистику

География импорта традиционно привязана к логистическим маршрутам из Европы.

Львовская область (14,89%) сохраняет статус главного импортного хаба. Вместе с Ровенской (10,15%) и Волынской (8,98%) они формируют западный кластер, где сосредоточены ключевые площадки "свежепригнанных" авто.

Киев (11,75%) выступает основным потребителем импортируемого транспорта.

Одесская область (10,0%) замыкает четверку лидеров. Несмотря на временные ограничения работы портов, регион сохраняет активность благодаря дилерской и сервисной инфраструктуре, сформированной еще до 2022 года.

Новые авто: Одесса почти догнала Киев

В сегменте новых автомобилей - неожиданное распределение сил.

Киев (23,98%) лишь на несколько единиц опередил Одесскую область (23,75%). Такая плотность результатов свидетельствует о высокой активности бизнеса и частных покупателей в южном регионе.

Харьковская область (12,57%) уверенно заняла третье место, опередив Днепропетровскую (8,38%) и Киевскую (8,15%) области. Это показывает адаптивность крупного бизнеса даже в сложных условиях.

В то же время активность в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях остается минимальной или нулевой из-за ситуации с безопасностью.

Взгляд эксперта

Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:

"Региональная статистика - это зеркало экономической активности. Дия забирает львиную долю внутренних сделок, разгружая сервисные центры. А результат Одессы в сегменте новых авто может быть следствием как корпоративных закупок, так и реализации отложенного спроса после декабрьских праздников".

Что показывает география рынка

Январь подтвердил три ключевых тренда:

цифровизация становится нормой;

Запад остается логистическим центром импорта;

крупные экономичные узлы формируют основной спрос на новые авто.

Авторынок все больше концентрируется вокруг цифровых сервисов и крупных региональных хабов.