Одесские маршруты электротранспорта заменили автобусами из семи городов Украины

Направленные украинскими громадами пассажирские машины дублируют трамваи и троллейбусы, эксплуатация которых приостановлена из-за поврежденных врагом энергообъектов и отсутствия питания контактной сети. В предновогоднюю ночь Минразвития сообщило, что до обесточивания контактной сети в городе на электричестве работало почти 40% общественного транспорта.

В ответ на насущную потребность Одессы в пассажирском транспорте украинские города направили туда автобусы из своих коммунальных предприятий. Такое взаимодействие предусмотрено национальной программой "Бок о бок: Объединенные громады", которая начата в 2025 году. По сообщению мэрии Одессы, в первые три дня 2026-го в город прибыли четыре десятка машин.

Читайте также В автобусах из Украины в Турцию появились спальные места

Одесситов наедине с бедой не оставили

Первыми на призыв о помощи откликнулись во Львове. Город для работы на временной основе отправил в Одессу 10 автобусов большой размерной группы. Пассажирские машины в течение суток подготовили и перегнали в "жемчужину у моря".

Столько же автобусов отправила для замены трамваев и троллейбусов и мэрия Кропивницкого. Уже в нынешние выходные ее водители знакомились с альтернативной маршрутной сетью, дублирующей работу электротранспорта, а в понедельник, 5 января, они вывели автобусы на линию.

Читайте также Одесса второй раз за месяц передала машины своим бригадам ТРО

Чей транспорт уже работает в Одессе

По состоянию на 4 января в "жемчужину у моря" прибыли пассажирские машины семи громад. Правда, седьмая община из Белой Церкви указана, но не уточнено количество отправленных машин.

Кто уже откликнулся:

Львовская громада – 10 автобусов;

Кропивницкая громада – 10 автобусов;

Николаевская громада – 5 автобусов;

Житомирская громада – 5 автобусов;

Винницкая громада – 3 автобуса;

Мариупольская громада – 3 автобуса.

Громады прислали автобусы большой размерной группы, но "гармошек” среди них не было. Фото: громад

Где работают автобусы

По предварительному уведомлению мэрии, автобусы из упомянутых громад "будут курсировать бесплатно по нынешним маршрутам".

Они будут дублировать с сохранением остановок и направлений движения или параллельного проезда в шаговой доступности к путям трамваев и контактной сети троллейбусов.

Таким образом движение автобусов практически один в один будет совпадать с маршрутами электротранспорта (см. ниже).

Читайте также Итальянцы снова усилили автопарк медиков Одессы: пришел добротный Fiat Ducato

Рельсовый транспорт (трамвай):

маршрут № 5;

маршрут № 7;

маршрут № 15;

маршрут № 17.

Троллейбусные линии:

маршрут № 3;

маршрут № 7;

маршрут № 8;

маршрут № 9.

Конечно, автобусы не новые, но они добротные и комфортные, сняты за день-два до того с маршрутов в своих городах. Фото: громад

В громадах-помощниках графики автобусов изменят

Коммунальные предприятия большинства городов, откуда автобусы отправлены в Одессу, уже сообщили, что на время отсутствия пассажирских машин на некоторых маршрутах графики изменятся, интервал движения увеличится и пассажирам придется дольше ждать на остановках.

Скажем, менеджеры КП "Электротранс" в Кропивницком отметили, что коммунальный транспорт днем будет работать в режиме выходного дня. Однако в пиковые часы утром и вечером работа транспорта будет организована так, чтобы обеспечить доставку людей на работу, учебу и обратно.

Читайте также Японцы передали в Одессу мобильный кран Kato и другую коммунальную технику

Частично почувствуют отсутствие транспорта во Львове, Виннице, Житомире, но до критической черты в пассажирском обслуживании не дойдет. С понедельника все службы интегрируют графики под новые реалии. Интервалы движения автобусов вырастут в пределах 10-15 минут. Кое-где это может быть меньше, а где-то больше.

Столица корабелов пришла с чешскими автобусами

Николаевские транспортники пригнали в Одессу двухосные городские автобусы SOR NB 12 чешского производителя SOR Libchavy. Они имеют 26 сидячих и 76 стоячих мест. Кроме того, в накопительной зоне по центру салона есть еще дополнительно пять откидных мест.

Площадки в центре салона рассчитана на детские коляски и кресла колесные. Если их нет, то пассажиры могут пользоваться откидными сиденьями.

Сегодня пять николаевских автобусов уже обслуживают одесских пассажиров – комфорт гарантирован. Фото: мэрия Одессы

В задней моторной нише стоят двигатели Iveco Tector/Cursor 8 на 245 л.с. или Cummins CG на 280 л.с. Они вращают колеса через автоматические коробки ZF ZF Ecomat или ZF Ecolife на шесть ступеней хода.

Мариупольская громада с помощью тоже "в доле"

В миссии транспортной помощи Одессе есть еще одна знаковая деталь: Мариупольская община направила в нашу "жемчужину у моря" три пассажирских машины.

"В дополнение к уже полученным, в Одессу прибыли автобусы еще и от Мариупольской общины", – с благодарностью заявил председатель городской военной администрации Сергей Лысак.

Мариупольская громада дала о себе знать таким образом и одесситы этому благодарны. Фото: мэрия Одессы

Что предусматривает программа "Бок о бок"

Это – новый проект, основанный в прошлом году для сотрудничества между громадами и быстрого реагирования на потребности регионов. Работу программы "Бок о бок: Объединенные громады" координирует Министерство развития громад и территорий Украины. Такой патронат на примере Одессы доказал целесообразность оперативного взаимодействия и поддержки стабильного функционирования важных сфер жизни громады.

В основе программы лежит принцип взаимодействия: громады из разных регионов непосредственно помогают друг другу в сложных условиях войны. На практике это означает передачу транспорта и оборудования, помощь кадрами в восстановлении инфраструктуры, поддержку работы коммунальных служб и помощь людям в громадах, наиболее пострадавших.