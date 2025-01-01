Одесский чиновник не смог вернуть конфискованный "мамин" Mercedes, на котором он ездил

Адвокату от имени истца не удалось убедить судей в том, что мама заявителя в течение 25 лет собирала на машину и в конце концов в апреле 2023 года купила Mercedes-Benz G 400 D 2023 года выпуска, стоимостью 5 647 926,68 грн.

Об этом в деталях говорится в Постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 9 июля 2025 года.

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Антикоррупционная прокуратура исследовала, что по состоянию на 25 апреля 2023 года ни у матери чиновника, ни у самого чиновника не было достаточных законных доходов, необходимых для приобретения актива в виде автомобиля Mercedes-Benz G 400 D по упомянутой стоимости

Конечно, мама автомобилем не пользовалась, поскольку не имела водительского удостоверения. А вот ее сын, чиновник управления миграционного контроля Государственной миграционной службы в Одесской области, на том автомобиле ездил и смириться с конфискацией машины не мог.

Напомним, в первой инстанции решением Высшего антикоррупционного суда от 11 декабря 2024 года исковое заявление государства Украина в лице Специализированной антикоррупционной прокуратуры признано необоснованными активы чиновника и его матери. Незаконно приобретенное имущество взыскано в доход государства.

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Постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2025 года на апелляционное обжалование оставлено решение Высшего антикоррупционного суда от 11 декабря 2024 года без удовлетворения и изменений.

Адвокат чиновника, действуя от имени пострадавшего, в этот раз обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой просил отменить решение Высшего антикоррупционного суда от 11 декабря 2024 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2025, и принять новое судебное решение об отказе в удовлетворении исковых требований государства Украина в лице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда исследовал дело и постановил оставить без удовлетворения кассационную жалобу.

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Также оставлено без изменений решение Высшего антикоррупционного суда от 11 декабря 2024 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2025 года.

Поэтому чиновник, который оформил роскошный внедорожник стоимостью 5,7 миллиона гривен на свою мать в 2023 году, окончательно остался без автомобиля.