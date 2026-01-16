Один автомобиль каждую секунду: Китайский рекорд продаж в 2025 году стал недосягаемым для других стран

Итоговые данные обнародовала CAAM - Китайская ассоциация автопроизводителей. Именно на эти цифры ссылается профильное издание motor.es. Результат выглядит почти фантастически: в среднем в Китае регистрировали по одному новому авто каждую секунду в течение всего года.

Рекорд не только в продажах, но и в производстве

Общие продажи новых автомобилей в Китае в 2025 году достигли 34,4 млн единиц, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Производство оказалось еще выше - 34,53 млн авто, или плюс 10,4% в годовом измерении.

Фактически Китай уже 17-й год подряд остается крупнейшим автомобильным рынком планеты. Для понимания масштабов: одна только эта страна продает больше машин, чем целые континенты.

Почти половина рынка - авто с розеткой

Наиболее показательным является не само количество, а структура продаж. В 2025 году Китай максимально приблизился к историческому перелому: автомобили с традиционными ДВС стремительно сдают позиции.

Продажи так называемых NEV - электромобилей, плагин-гибридов и моделей с удлиненным запасом хода - выросли на 28,2%. В общем китайцы купили 16,49 млн таких авто, что соответствует доле рынка 47,9%. То есть почти каждый второй новый автомобиль в стране имел зарядный порт.

По темпам электрификации Китай уже 11 лет подряд не имеет конкурентов. Ни один другой крупный рынок даже близко не подошел к таким показателям.

Внутренний рынок тесен - авто пошли на экспорт

На фоне постепенного насыщения внутреннего рынка китайские производители активно ищут новые направления сбыта. В 2025 году экспорт автомобилей из Китая вырос на 21,1% и впервые в истории превысил 7 млн единиц.

Особенно быстро растут поставки электромобилей и плагин-гибридов - 2,61 млн авто только за год. Это означает, что Китай больше не просто "фабрика мира", а игрок, который диктует тренды и быстро завоевывает внешние рынки, в частности европейский.

Кто тянет рынок вверх

Лидерами этого роста остаются локальные бренды. BYD снова стал крупнейшим продавцом автомобилей в Китае, а Chery удерживает статус главного экспортера с показателем более 1,3 млн авто в год. Активно наращивают присутствие и бренды группы Geely, в частности в сегменте доступных электрокаров.

Зато совместные предприятия с европейскими и американскими марками все чаще вынуждены работать на экспорт, чтобы сохранить загрузку заводов.

Что дальше: 2026 обещает быть еще более громким

Прогноз CAAM на 2026 год выглядит не менее агрессивно. Продажи NEV могут вырасти до 19 млн единиц, а их доля на рынке превысит 54%. Общие продажи новых авто, по ожиданиям, пересекут отметку в 35 млн машин.

Для нас это означает одно: на дороги ЕС и Украины выйдет еще больше китайских брендов. Часть из них уже в 2026 году может серьезно переформатировать массовый сегмент - как по ценам, так и по технологиям.