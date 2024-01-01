Один из 5 уникальных концептов Mustang выставили на продажу

Как пишет Motor1, все 5 созданных шоу-каров были предварительным просмотром Mustang Fox Body. Несмотря на это, визуально концепт Mustang Daytona не очень похож на серийный автомобиль, хотя имеет с ним общую платформу.

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Автомобиль, который будет продаваться на аукционе Mecum, имеет красную краску и другие уникальные дизайнерские решения, такие как сдержанная решетка радиатора, тонированные фары, спицевые колесные диски и Т-образная крыша. Все эти элементы не попали в серийный Mustang.

Автомобиль имеет тот же 5,0-литровый двигатель V8 и четырехступенчатую механическую коробку передач, что и заводской Fox Body, но неизвестно, были ли внесены какие-то модификации в силовой агрегат.

Салон концепта имеет коричневую кожаную окраску, ковшеобразное сиденье, AM/FM-радио и логотип Daytona, выбитым на панели приборов со стороны пассажира. Известно, что этот экземпляр хранился в течение 20 лет в музее Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган и был отреставрирован в 2005 году.

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Кроме того, данный экземпляр получил награду “Награда за отличие” на конкурсе элегантности в Цинциннати 2024 года. Аукцион начнется 15 мая. Стоимость лота оценивают от 80 000 до 100 000 долларов.