Один из самых редких гиперкаров в мире от Mercedes-AMG сгорел в пожаре

Один из 275 экземпляров Mercedes-AMG ONE сгорел в Германии. При неизвестных обстоятельствах он загорелся, а затем сгорел дотла, прежде чем пожарные смогли остановить огонь. Как отмечает Carscoops, причина инцидента до сих пор неизвестна.

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Впервые видео пожара было опубликовано в Tik Tok. На кадрах заметно, салон и задняя часть полностью уничтожены. Даже если владелец возьмет всю вину на себя, компания Mercedes-AMG все равно проведет собственное расследование. В подобном случае в прошлом году Lamborghini объявила об отзыве после того, как Revuelto сгорел в Нью-Йорке.

В этом случае перед аварией в автомобиле был проведен ремонт масляного насоса. Автопроизводитель пришел к выводу, что причиной пожара стало то, что техники не закрепили его должным образом. Когда масло вытекло из контура, оно загорелось и распространилось. Конечно, нет никаких признаков того, что у этого AMG ONE была подобная проблема, но это хороший пример, почему бренды расследуют подобные случаи.