Один маленький болт вызвал катострофические проблемы для владельцев гибридных Toyota Camry

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), речь идет о болте, обеспечивающем электрический контакт на клемме инвертора - ключевого элемента гибридной силовой установки. Если крепление ослаблено, контакт может быть нестабильным, что грозит некорректной работой системы.

Как пишет Carscoops, в реальных условиях это может проявляться по-разному: от появления предупреждающих индикаторов на панели приборов и перехода автомобиля в аварийный режим с ограниченной мощностью - до куда более серьезных сценариев. В худшем случае возможны внезапная потеря тяги во время движения или даже воспламенение.

Какие модели попали в отзывную кампанию

Под сервисную кампанию попали 55 405 гибридных автомобилей Toyota. Основную часть составляют седаны Camry Hybrid 2025–2026 модельных годов - более 51,6 тысяч единиц. К ним присоединились 3 761 кроссовер Corolla Cross Hybrid 2026 года выпуска. Все эти автомобили оснащены инверторами, изготовленными компанией Denso на заводе в штате Теннесси.

При этом силовые агрегаты у моделей разные: Camry Hybrid использует 2,5-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, обеспечивая суммарную мощность от 225 до 232 л.с. в зависимости от типа привода. Corolla Cross Hybrid оснащается 2,0-литровым агрегатом с общей мощностью 196 лошадиных сил.

Toyota сообщает, что на данный момент не зафиксировано никаких ДТП или травм, связанных с дефектом. В то же время компания получила 34 полевые технические отчеты и 15 гарантийных обращений, которые и стали основанием для запуска отзыва.

Что будут делать дилеры

Окончательная процедура ремонта еще находится на стадии согласования. После ее утверждения дилерские центры будут проверять инвертор в отозванных автомобилях и, при необходимости, подтягивать или заменять проблемный болт. Все работы будут выполняться бесплатно для владельцев. Сообщение клиентам начнутся после того, как Toyota официально запустит сервисную программу.

Сложность современных авто

Эта история еще раз подчеркивает, насколько сложными стали современные гибридные и электрифицированные автомобили. Когда все системы работают как следует, они демонстрируют высокую эффективность и надежность. Но даже один крошечный болтик, установленный не совсем правильно, может остановить десятки тысяч машин по всей стране.