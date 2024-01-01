Одна из стран ЕС запретит продажу топлива мотоциклистам без шлемов

Как сообщает Carscoops, большинство владельцев мотоциклов в Греции игнорирует обязательное использование шлемов, рискуя не только штрафами, но и своей безопасностью. В ответ на эту актуальную проблему греческое правительство предложило нестандартное решение: запретить автозаправочным станциям продавать топливо мотоциклистам, которые не носят шлемы.

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Автором этой идеи является министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис, который также является фанатом мотоциклов. Он предложил местной федерации владельцев автозаправочных станций отказать в обслуживании водителей без шлемов. Однако, не все соглашаются с предложенной мерой.

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Некоторые владельцы греческих АЗС утверждают, что это несправедливо возлагает бремя принудительного исполнения на них, а не на органы власти. Они также возражают против возможных штрафов для сетей, которые обслуживают мотоциклистов без шлемов. Несмотря на критику, министр развития Такис Теодорикакос уже подготовил специальную поправку в кодекс дорожного движения.

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В случае принятия закона мотоциклисты, которые ездят без шлемов, больше не смогут легально покупать бензин на заправочных станциях по всей стране, что фактически, заставит их или соблюдать закон, или навсегда припарковать свои мотоциклы.