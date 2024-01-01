Официально мост в Теребовле на Тернопольщине реконструировали, а на самом деле – построили новый

По словам строителей, здесь практически возведен новый мост. Старая 90-летняя конструкция была признана аварийной, ее эксплуатация из-за физического состояния оказалась невозможной.

Во время демонтажа это подтвердилось: опоры почти не имели армирования. Кроме того, основная бетонная часть была возведена на деревянных сваях, что уже не соответствовало никаким современным нормам нагрузки.

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И вот впервые с 2008 года на государственных дорогах Тернопольской области Служба восстановления и развития инфраструктуры области построила полностью новое искусственное сооружение. Мост в Теребовле станет важным шагом в улучшении логистики не только региона, но и для транзитного транспорта.

Фото: Служба восстановления в Тернопольской области

Теперь логистика на участке дороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече соответствует всем стандартам безопасности и комфорта. Она вполне обеспечит пассажирскую, грузовую логистику и частные потребности жителей города.

Мост длиной в 48,7 метра и общей шириной 12,8 метра имеет две полосы движения. По обе стороны переправы обустроены пешеходные дорожки шириной 1,8 м.

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Перед открытием движения специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" проверили качество и надежность построенного моста. С помощью специальных датчиков они определили реакцию сооружения на статическую и динамическую нагрузку от 4 грузовиков. Показатели оказались в норме.

Фото: Служба восстановления в Тернопольской области

Мост, где ежедневно проезжает около 15 000 транспортных средств, обошелся в 158 млн грн. Строительные работы велись при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка реконструкции.

Официально транспортный переход введен в эксплуатацию. Однако еще остались завершить некоторые работы по инфраструктурной части проекта, в основном эстетико-косметической тематики. Это на транспортный трафик не влияет, движение открыто, а второстепенные работы подрядчик по условиям договора завершат в этом году, а что-то – в первой половине следующего года.

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Гарантийный срок эксплуатации датируется 50-летним сроком, но подрядчик обещает, что это сооружение будет надежно работать вдвое больше – делалось все добротно.

Некоторый фронт работ подрядчик выполнит уже до конца года или в начале следующего, но для движения транспорта это преградой не станет. Фото: Служба восстановления в Тернопольской области