Представлен скандальный Jaguar Type 00: что это за автомобиль

Предыдущие “ливни” шоу-кара Jaguar оказались точными и в рамках официальной презентации мы увидели тот же автомобиль. Ранее компания называла машину Design Vision, однако дебютировала концепция под названием Type 00, что, вероятно, символизирует начало новой эры бренда и подчеркивает намерения автопроизводителя создать полностью электрический модельный ряд.

Читайте также: Jaguar изменил логотип и обнародовал новую философию

Доступных технических деталей немного, но известно, что автомобиль создан на своей новой электрической платформе JEA и что он нацелен на запас хода в 770 км по WLTP. Кроме того, почти 321 км запаса хода можно получить всего за 15 минут зарядки. В то же время другие технические детали оставили в тайне.

Jaguar официально подтвердил, что первым новым электромобилем бренда станет четырехдверный GT, который будет дублировать дизайн концепт-кара. Вероятно, серийный автомобиль получит название Type 01 – символ нулевых выбросов и роль первого в линейке.

Также интересно: Сколько новых легковых авто купили украинцы в ноябре

Дизайнеры Carscoops взяли за основу официальные тизеры компании, а также шпионские фото тестового прототипа будущей новинки, чтобы создать ее визуализацию. Заметно, что автомобиль почти полностью дублирует стиль концепции, за исключением иной линии крыши. Кроме того, двери-бабочки заменили на стандартные.

Jaguar Type 01

Одной из особенностей, которая, вероятно, попадет в серийное производство, является отсутствие заднего лобового стекла, что следует тенденции, популяризированной такими моделями, как Polestar 4 и Avatr 12. Застекленная панорамная крыша в цвете кузова может быть предложена в качестве опции. Сообщается, что цена модели будет составлять от 100 000 фунтов стерлингов (127 300 долларов).