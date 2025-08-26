Огромный аккумулятор для БПЛА: в ВСУ начала работать первая в мире мобильная станция зарядки беспилотников

Как отмечают в Благотворительном фонде "Твой шаг", это первая попытка в создании мобильного комплекса зарядки. Ничего подобного в Украине еще не было. Вероятно, это даже единственная в мире зарядная ферма для беспилотных систем.

Где уже начала работу первая в Украине мобильная зарядная станция, не сообщается, но указано, что это приближенный к границам России участок фронта на Харьковщине. По сообщению Харьковской районной государственной администрации, мобильная станция передана в авиаотряд беспилотных систем 475-го отдельного штурмового батальона "CODE 9.2" в составе 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Благодаря этому БпЛА всех типов теперь можно готовить к боевым операциям в полевых условиях без привязки к сети ЛЭП, которая во фронтовых условиях в основном повреждена.

Характеристики не раскрыты, но по количеству рабочих стоек видно, что здесь может пополнять емкость до нескольких десятков батарей одновременно. В основе накопителя энергии для дронов различных типов является дизель-генератор.

Фото: БФ “Твой шаг”

Мобильную зарядную станцию разместили в кубообразном фургоне, который доставляется на место эксплуатации мультилифтовым грузовиком.

Такая конструкция не требует дополнительных погрузочных или разгрузочных машин, хорошо себя зарекомендовала в коммунальной, строительной сфере, а теперь еще хорошо послужит армейским задачам.