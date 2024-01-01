Опциональная адаптивная подвеска уже есть во всех BMW: за дополнительную плату она лишь разблокируется

Адаптивная подвеска BMW M является опцией для некоторых моделей, но аппаратное обеспечение есть всегда. Выбор опции разблокирует программное обеспечение для его использования. Его можно приобрести сразу или добавить позже через приложение ConnectedDrive автопроизводителя как подписку или единоразовую покупку.

Читайте также: Подписка на подогрев сидений BMW прекращена из-за отсутствия спроса

Технически говоря, адаптивная подвеска BMW M не является услугой подписки. Но она может таковой может быть. Или это может быть обычная опция, за которую вы платите, когда покупаете новый BMW. Или вы можете приобрести ее позже, если почувствуете потребность в лучшей системе подвески в вашем автомобиле...

Эта информация стала известна после публикации на Reddit о том, что BMW Словения предлагает адаптивную подвеску M за 30 евро в месяц в качестве подписки. Модельный ряд и предложения BMW несколько отличаются в Европе и в США, поэтому мы спросили автопроизводителя о приостановке и подписках для людей в Северной Америке. Ответ, который мы получили от представителя компании, был одновременно неожиданным и интересным.

"Адаптивная подвеска доступна в магазине Connected Drive в США, но подписка не "нужна". Она все еще доступна как заводская опция, но через магазин можно добавить ее к определенным автомобилям, которые изначально не были такими.

Клиенты могут опробовать опцию в течение месяца бесплатно, и если им это понравится, они могут выбрать месячную или годовую подписку, если желают, или просто приобрести ее сразу за единоразовую плату в 500 долларов США.

Короче говоря, если вы покупаете BMW с адаптивной подвеской M как опцию... она у вас уже есть. Стоимость оборудования уже была заложена в стоимость автомобиля. Установка флажка опции лишь разблокирует программное обеспечение, чтобы вы могли им пользоваться.

Читайте также: BMW испытает роботов-гуманоидов на конвейере своего завода

Помня об этом, мы потратили некоторое время на просмотр онлайн-конфигуратора BMW. Адаптивная подвеска M является стандартной для большинства моделей, ориентированных на производительность, но в базовой серии 3 она является частью пакета Dynamic Handling Package за 1050 долларов США. Тот же пакет стоит 1500 долларов США для базовой серии 4 или 2450 долларов США для Z4. Что касается внедорожников, вы заплатите 2000 долларов США за комплект M Sport для X1, 2500 долларов за X2 или 2750 долларов за X5.

Эти пакеты добавляют другие функции вместе с обновленной подвеской. Но BMW все еще взимает с покупателей плату за строки программного кода, чтобы использовать что-то уже установленное. Даже если вы откажетесь от этих пакетов и просто выберете одноразовую покупку на 500 долларов, вы все равно платите за то, что технически уже имеете.

В любом случае это напоминание о том, что автопроизводители ежедневно все глубже погружаются в мир платных систем.