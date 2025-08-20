Opel представил впечатляющий концепт, на котором можно будет "погонять" в игре Gran Turismo 7

По словам Opel, новый концепт-кар Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo не только дает представление о будущих моделях GSE, но также подтверждает приверженность бренда сегменту компактных моделей. Шоукар оснащен двумя электромоторами на каждой из осей на 350 кВт (476 л.с.), что дают машине общую мощность в 588 кВт, то есть 800 лошадиных сил.

Такой производительности достаточно, чтобы электромобиль разгонялся до 100 км/ч всего за 2,0 секунды и достигал максимальной скорости в 320 км/ч. Кроме того, Corsa GSE Vision Gran Turismo имеет опцию boost, что увеличивает мощность еще на 80 л.с. на время до трех секунд. После мгновенного срабатывания, функция boost накапливает энергию и снова готова к работе уже через 80 секунд. Несмотря на наличие аккумулятора емкостью 82 киловатт-часа, концепт весит всего 1170 кг. Такого веса удалось достичь благодаря использованию сверхлегких материалов и использованию платформы STLA Small.

Шоукар имеет габариты, подобные обычному Opel Corsa, а также впечатляющий дизайн с характерным элементом под названием Opel Vizor. В то время как текущие модели имеют глянцевую черную панель, у концептуальной версии она прозрачная с четкими дневными ходовыми огнями. Сзади есть характерные стоп-сигналы в виде компаса и массивная надпись “OPEL”. Широкие фонари сливаются со стеклом крышки багажника. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo на дороге, концепт-кар получил многочисленные продуманные аэродинамические элементы.

В частности, модель имеет аэродинамические шторки для передних и задних крыльев, активные диффузор и спойлер и специальные расширители и колесные диски с размером в 21 дюйм впереди и 22 дюйма сзади. В салоне также есть ряд инновационных решений. Ковшеобразные сиденья разделены пополам: спинка подвешена к каркасу безопасности, а сиденье прикреплено к полу. Это делает одну из самых тяжелых частей автомобиля гораздо легче, чем в современных электромобилях. Чтобы уменьшить нагрузку на водителя, концепт-кар не содержит никаких экранов.