Определены претенденты на звание Автомобиль года в Украине 2025

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Претендентов выбирали путем голосования общественности, которое длилось с 13 января по 28 февраля 2025 года на сайте autoroku.ua. Вскоре их протестируют и оценят представители Экспертного жюри.
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Общественное жюри определило следующую десятку финалистов:
- Audi Q6 e-tron
- BMW 3 серии
- Honda CR-V e:HEV
- Hyundai Tucson
- INEOS Grenadier
- Jeep Avenger
- Mitsubishi L200
- Peugeot E-2008
- Skoda Kodiaq
- Skoda Octavia
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Именно среди этих моделей будет определен автомобиль, достойный звания “Автомобиль года в Украине 2025”. Также по правилам акции будут определены победители в дополнительных номинациях, а именно:
- Городской легковой автомобиль
- Легковой автомобиль
- Легковой автомобиль бизнес сегмента
- Легковой автомобиль премиум сегмента
- Городской кроссовер
- Кроссовер
- Внедорожник/SUV внедорожник
- Кроссовер/ SUV премиум сегмента
- Легковой электромобиль легковой электромобиль
- Компактный электрокроссовер
- Электрокроссовер/SUV
- Гибридный автомобиль Гибридный автомобиль
- Спортивный автомобиль
- Пикап
- Семейный вен
- Автомобиль для коммерции
- Дизайн
- Соотношение цена/качество
- Лидер голосования общественности
- Лидер голосования экспертов.