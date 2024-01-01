Определены претенденты на звание Автомобиль года в Украине 2025

Претендентов выбирали путем голосования общественности, которое длилось с 13 января по 28 февраля 2025 года на сайте autoroku.ua. Вскоре их протестируют и оценят представители Экспертного жюри.

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Общественное жюри определило следующую десятку финалистов:

Audi Q6 e-tron

BMW 3 серии

Honda CR-V e:HEV

Hyundai Tucson

INEOS Grenadier

Jeep Avenger

Mitsubishi L200

Peugeot E-2008

Skoda Kodiaq

Skoda Octavia

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Именно среди этих моделей будет определен автомобиль, достойный звания “Автомобиль года в Украине 2025”. Также по правилам акции будут определены победители в дополнительных номинациях, а именно: