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Определены претенденты на звание Автомобиль года в Украине 2025

Общественность выбрала 10 автомобилей-финалистов, которые будут претендовать на звание победителя нынешней национальной акции "Автомобиль года в Украине".
Определены финалисты конкурса Автомобиль года в Украине 2025 - Auto24
Даниил Северенчук
logo5 марта, 16:05
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Претендентов выбирали путем голосования общественности, которое длилось с 13 января по 28 февраля 2025 года на сайте autoroku.ua. Вскоре их протестируют и оценят представители Экспертного жюри.

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Общественное жюри определило следующую десятку финалистов:

  • Audi Q6 e-tron
  • BMW 3 серии
  • Honda CR-V e:HEV
  • Hyundai Tucson
  • INEOS Grenadier
  • Jeep Avenger
  • Mitsubishi L200
  • Peugeot E-2008
  • Skoda Kodiaq
  • Skoda Octavia

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Именно среди этих моделей будет определен автомобиль, достойный звания “Автомобиль года в Украине 2025”. Также по правилам акции будут определены победители в дополнительных номинациях, а именно:

  • Городской легковой автомобиль
  • Легковой автомобиль
  • Легковой автомобиль бизнес сегмента
  • Легковой автомобиль премиум сегмента
  • Городской кроссовер
  • Кроссовер
  • Внедорожник/SUV внедорожник
  • Кроссовер/ SUV премиум сегмента
  • Легковой электромобиль легковой электромобиль
  • Компактный электрокроссовер
  • Электрокроссовер/SUV
  • Гибридный автомобиль Гибридный автомобиль
  • Спортивный автомобиль
  • Пикап
  • Семейный вен
  • Автомобиль для коммерции
  • Дизайн
  • Соотношение цена/качество
  • Лидер голосования общественности
  • Лидер голосования экспертов.
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