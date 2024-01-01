За какие автомобили надо платить налог на роскошь в 2025 году

В перечень попали премиальные автомобили, возраст которых не превышает пяти лет и стоимость – более 375 минимальных заработных плат.

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Учитывая, что минимальная зарплата на 1 января 2025 года составляет 8 тысяч гривен, для 2025 года эта сумма составляет 3 млн гривен. Ставка налога - 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.

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В список попали автомобили таких брендов:

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Hymer-Mercedes

Ineos

Jaguar

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lotus

Maseratti

Mercedes-AMG

Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach

Porshche (корректное название "Porsche")

Rolls-Royce

Toyota

Налог платят физические и юридические лица, а также нерезиденты, которые зарегистрировали автомобиль в Украине. Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления. Юридические лица - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом.

Стоит отметить, что в утвержденном Минэкономики списке указан несуществующий бренд “Porshche” вместо существующего "Porsche". Станет ли такая ошибка “лазейкой” для избежания налогообложения пока неизвестно.