За какие автомобили надо платить налог на роскошь в 2025 году

ФОТО: Freepik|
Податок на розкіш
В перечень попали премиальные автомобили, возраст которых не превышает пяти лет и стоимость – более 375 минимальных заработных плат.
Читайте также: Какой налог нужно платить при продаже второго авто за год
Учитывая, что минимальная зарплата на 1 января 2025 года составляет 8 тысяч гривен, для 2025 года эта сумма составляет 3 млн гривен. Ставка налога - 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.
Теперь тарифы на полисы Автогражданки каждая страховая устанавливает самостоятельно. Например, Страховая компания ARX – в зависимости от стажа водителя и конкретного автомобиля. Рассчитать Автогражданку именно для вас можно здесь.
Рекламна інформація
В список попали автомобили таких брендов:
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Hymer-Mercedes
- Ineos
- Jaguar
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lotus
- Maseratti
- Mercedes-AMG
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- Porshche (корректное название "Porsche")
- Rolls-Royce
- Toyota
Налог платят физические и юридические лица, а также нерезиденты, которые зарегистрировали автомобиль в Украине. Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления. Юридические лица - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом.
Стоит отметить, что в утвержденном Минэкономики списке указан несуществующий бренд “Porshche” вместо существующего "Porsche". Станет ли такая ошибка “лазейкой” для избежания налогообложения пока неизвестно.