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За какие автомобили надо платить налог на роскошь в 2025 году

Минэкономики обнародовало перечень автомобилей, которые подлежат налогообложению налогом на роскошь. Сумма платежа составляет 25 тысяч гривен в год.
Список авто, за которые надо платить налог в 2025 году - Auto24

ФОТО: Freepik|

Податок на розкіш

Евгений Гудущан
logo3 февраля, 17:02
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В перечень попали премиальные автомобили, возраст которых не превышает пяти лет и стоимость – более 375 минимальных заработных плат.

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Учитывая, что минимальная зарплата на 1 января 2025 года составляет 8 тысяч гривен, для 2025 года эта сумма составляет 3 млн гривен. Ставка налога - 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.

Теперь тарифы на полисы Автогражданки каждая страховая устанавливает самостоятельно. Например, Страховая компания ARX – в зависимости от стажа водителя и конкретного автомобиля. Рассчитать Автогражданку именно для вас можно здесь.

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В список попали автомобили таких брендов:

  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Hymer-Mercedes
  • Ineos
  • Jaguar
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lotus
  • Maseratti
  • Mercedes-AMG
  • Mercedes-Benz
  • Mercedes-Maybach
  • Porshche (корректное название "Porsche")
  • Rolls-Royce
  • Toyota

Налог платят физические и юридические лица, а также нерезиденты, которые зарегистрировали автомобиль в Украине. Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления. Юридические лица - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом.

Стоит отметить, что в утвержденном Минэкономики списке указан несуществующий бренд “Porshche” вместо существующего "Porsche". Станет ли такая ошибка “лазейкой” для избежания налогообложения пока неизвестно.

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