Почему украинцы погибали в авариях в 2025 году: известны причины

Безопасность дорожного движения остается одной из огромного количества проблем современной Украины. По итогам 2025 года аварийность на автодорогах продемонстрировала отрицательную динамику как по количеству инцидентов, так и по масштабу человеческих потерь, пишет Укравтопром.

Читайте также: В полиции назвали главные причины аварийности в 2024 году

Масштаб трагедии в цифрах

По данным патрульной полиции, в течение 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 3249 человек, среди которых 202 ребенка. Еще 31 898 человек получили травмы различной степени тяжести.

Общее количество ДТП с погибшими и или травмированными составило 25 934 случая, что на 0,6 процента больше по сравнению с 2024 годом. Это свидетельствует об отсутствии системного улучшения ситуации, несмотря на усиление контроля со стороны полиции.

Основные причины смертельных аварий

Наибольшей угрозой на дорогах остается превышение безопасной скорости движения. Именно этот фактор стал причиной гибели 1718 человек, то есть более половины всех смертельных случаев.

Второй по масштабу причиной является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном. Из-за таких нарушений погибло 197 человек. Подобные маневры обычно связаны с потерей контроля над автомобилем, опасными объездами препятствий или нарушением дистанции.

Третье место в трагическом рейтинге занимает переход пешеходов в неустановленных местах. В 2025 году это привело к гибели 182 человек. Проблема остается актуальной как в крупных городах, так и на междугородних трассах, где скоростной режим значительно повышает риск фатальных последствий.

Временные пики аварийности

Анализ статистики показывает четкую концентрацию ДТП в определенные часы суток. Наибольшее количество аварий фиксировалось в промежутке между 16:00 и 18:00. Именно в этот период совпадают часы пик, усталость водителей после рабочего дня и повышенная интенсивность движения.

Самым опасным днем недели стала пятница. В конце рабочей недели растет трафик, количество поездок за город и уровень спешки, что напрямую влияет на концентрацию водителей.

Системные риски и вызовы

Эксперты рынка безопасности движения отмечают, что ключевыми факторами, которые ухудшают ситуацию, остаются превышение безопасной скорости, низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточный уровень культуры вождения и изношенная дорожная инфраструктура в отдельных регионах.

Также интересно: Камеры автофиксации пока не будут штрафовать за отсутствие полиса страхования

Дополнительным риском является рост количества транспортных средств на фоне активного импорта новых и подержанных авто, что увеличивает нагрузку на дорожную сеть без соответствующего развития инфраструктуры.

Вывод

Статистика 2025 демонстрирует, что проблема аварийности в Украине требует комплексного подхода. Усиление контроля за скоростным режимом, развитие систем автоматической фиксации нарушений, модернизация дорожной инфраструктуры и повышение культуры поведения участников движения остаются ключевыми направлениями для уменьшения количества жертв на дорогах.