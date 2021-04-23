Это серийная модель суббренда Great Wall Ora, которая выпускает исключительно электрокары и дает им кошачьи имена.

Бренд Ora представил на Шанхайском автосалоне новую серийную модель электрокара, выполненную в ресто-стиле. В Ora Punk Cat хорошо читаются знакомые формы легендарного Volkswagen Beetle.

Смотрите также: Great Wall показала внедорожник Tank под названием "Кибертанк"

Название электрокара выбрали пользователи Сети методом голосования. Среди вариантов были, например, Elf Cat, Noble Cat, Persian Cat, Royal Cat и Big Orange Cat.

"Кошка" представляет собой высокий пятидверный хэтчбек, который внешне и внутри напоминает Volkswagen Beetle 1960-х годов. В частности, к ректрокару отсылают покатая крыша, характерные линии капота, круглые выступающие фары на передних крыльях, "клыки" на бампере и зеркала.

Дизайн интерьера выдержан в том же стиле 1960-х. Кремово-бежевая отделка салона гармонично сочетается с темно-зелеными и малиновыми акцентами. Руль особенно точно повторяет оригинальный орган управления Beetle.

Фото: Ora Punk Cat / Electrek

При всей своей винтажности, это вполне современный автомобиль с большим сенсорным экраном в центре кабины, цифровыми приборами и комфортными креслами с регулировками, подогревом и охлаждением.

Характеристики новинки, к сожалению, пока не названы, как и дата появления в продаже, хотя по данным местных СМИ это должно состояться в этом году.