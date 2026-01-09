От неслыханной интенсивной работы по врагу стволы самоходок Archer изнашиваются быстро, но это радует

Эксперты отметили, что речь идет не о символическом вкладе, а о стабильном внедрении артиллерийской платформы в ежедневную контрбатарейную борьбу Украины.

Кроме этого, как уточняет посольство Швеции в Украине на своей X-странице, добавлены поставки стволов пушек, потому что они уже из-за интенсивного боевого использования быстро изнашиваются.

Изношенные стволы пушек радуют, потому что врагов становится меньше

Самоходные гаубицы имеют положительные отзывы у украинских артиллеристов. В частности в 45-й артиллерийской бригаде ВСУ, на которую ссылается посольство Швеции, высоко оценили это оружие за чрезвычайную эффективность против российских позиций.

Речь идет о максимальном по расстоянию 50-километровом поражении позиций с техникой и личным составом врага. Правда, интенсивное использование "Арчеров" привело к быстрому износу стволов и Швеция уже в середине 2025 года прислала более 10 запасных.

"Наша современная гаубица установлена на тяжелом вездеходе и дистанционно управляемая из бронированной кабины. Передовые баллистические расчеты, быстрое передислоцирование, высокая точность с возможностью использования международных боеприпасов – это о ней", – отмечают в дипломатическом ведомстве союзников.

Строительные машины становятся военными

Строительный самосвал Volvo A30D перелицевали под нужды военных: получилось удачно. Фото: BAE Systems Bofors

Высокоавтоматизированная шведская 155-мм гаубица установлена на вездеходном транспортном средстве с колесной формулой 6x6. Компания-разработчик BAE Systems Bofors перелицевала под нужды военных гражданское строительное шасси самосвала Volvo A30D (327 л.с.) такой же колесной формулы, забронировав боевое отделение пушечной надстройки, кабину и моторную нишу.

Привлекательность в том, что экипаж работает из защищенной кабины, оставаясь физически отделенным от пушки и арсенала с боезапасом.

Снаряды летят далеко и точно

Арсенал для снарядов вмещает 21 снаряд с 18-зарядным магазином. Это позволяет сделать очередь из трех выстрелов за 20 секунд и выполнить интенсивное задание, которое опустошает магазин примерно за 3,5 минуты.

Прицельная дальность стрельбы фугасными боеприпасами достигает примерно 40 км, противоброневые боеприпасы с сенсорными детонаторами Bonus летят на примерно 35 км, а высокоточные поражения Excalibur – примерно 50 км.

Главное, быстро отработать по врагу и смыться

Archer можно развернуть для огневой работы уже через 20 секунд после прибытия на позицию. За столько же времени можно свернуть работу и покинуть этот участок во избежание ответного удара.

Мощный двигатель и полный привод на шесть колес позволяют быстро передислоцироваться в безопасное место.