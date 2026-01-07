От пылесосов до суперкаров: китайская Dreame выходит на сцену CES с новым брендом Kosmera

Старшая модель Kosmera сразу дает понять свои амбиции. Переднюю часть формирует большая решетка в форме подковы, которая вызывает ассоциации с европейскими гиперкарами, но без прямого копирования. По бокам размещены массивные двухслойные воздухозаборники, а сам бампер имеет каналы для направления потока воздуха к радиаторам и уменьшения аэродинамического сопротивления, пишет CarNewsChina.

Силуэт типично суперкарный: низкий нос, резко наклоненная передняя стойка и плавная линия крыши. Автомобиль получил скрытые дверные ручки, пятиспицевые диски и яркие желтые тормозные суппорты. Сзади - светодиодная полоса на всю ширину, большой диффузор и активный спойлер. Суперкар будет иметь 1903 л.с., причем каждое колесо будет развивать около 476 лошадиных сил.

Kosmera декларирует амбициозную цель - соотношение мощности к массе на уровне 1:1. Для этого используется шасси из композитов аэрокосмического класса и элементов, напечатанных на 3D-принтере. Подвеска активная, с линейными электродвигателями, способна мгновенно переходить от комфортного режима к настройкам, близких к трековым.

Второй автомобиль: спортивный, но более массовый

Младшая модель ориентирована на сегмент высокопроизводительных спортивных авто нового энергопотребления. Она получила большую веретенообразную решетку с вертикальными хромированными элементами, узкие фары и четко очерченные воздушные каналы в переднем бампере.

Профиль подчеркивают широкие колесные арки и многоспицевые диски большого диаметра. Задняя часть выполнена в подобном стиле к флагману - световая полоса на всю ширину, агрессивный диффузор и вертикальный элемент на заднем стекле, который, предположительно, улучшает аэродинамику.

Меньше Bugatti, больше собственного лица

Еще осенью Dreame оказалась в центре критики после публикации рендеров, которые почти буквально повторяли Bugatti Chiron. Тогда дизайн выглядел не как вдохновение, а как прямое заимствование. Нынешние автомобили Kosmera выглядят значительно осторожнее и уже не создают впечатление копии, хотя общие черты гиперкаров в них все еще ощутимы.

Превратятся ли эти концепты в серийные модели - пока что открытый вопрос. Но сам факт, что бренд бытовой техники серьезно заявляет о себе в мире суперкаров, делает Kosmera одним из самых неожиданных дебютантов CES 2026.