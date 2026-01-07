Укр
От пылесосов до суперкаров: китайская Dreame выходит на сцену CES с новым брендом Kosmera

На выставке CES 2026, стартовавшей 7 января, неожиданное внимание привлек новый бренд Kosmera, за которым стоит известный производитель бытовой техники Dreame Technology. Компания показала изображения сразу двух автомобилей, которые заявлены как модели нового энергопотребления. Один из них позиционируется как флагманский суперкар, другой - как высокопроизводительный спортивный автомобиль.
ФОТО: CarNewsChina|

Суперкар Kosmera

Данила Северенчук
logo7 января, 19:50
logo0
logo0 мин

Старшая модель Kosmera сразу дает понять свои амбиции. Переднюю часть формирует большая решетка в форме подковы, которая вызывает ассоциации с европейскими гиперкарами, но без прямого копирования. По бокам размещены массивные двухслойные воздухозаборники, а сам бампер имеет каналы для направления потока воздуха к радиаторам и уменьшения аэродинамического сопротивления, пишет CarNewsChina.

Силуэт типично суперкарный: низкий нос, резко наклоненная передняя стойка и плавная линия крыши. Автомобиль получил скрытые дверные ручки, пятиспицевые диски и яркие желтые тормозные суппорты. Сзади - светодиодная полоса на всю ширину, большой диффузор и активный спойлер. Суперкар будет иметь 1903 л.с., причем каждое колесо будет развивать около 476 лошадиных сил.

Kosmera декларирует амбициозную цель - соотношение мощности к массе на уровне 1:1. Для этого используется шасси из композитов аэрокосмического класса и элементов, напечатанных на 3D-принтере. Подвеска активная, с линейными электродвигателями, способна мгновенно переходить от комфортного режима к настройкам, близких к трековым.

Второй автомобиль: спортивный, но более массовый

Младшая модель ориентирована на сегмент высокопроизводительных спортивных авто нового энергопотребления. Она получила большую веретенообразную решетку с вертикальными хромированными элементами, узкие фары и четко очерченные воздушные каналы в переднем бампере.

Профиль подчеркивают широкие колесные арки и многоспицевые диски большого диаметра. Задняя часть выполнена в подобном стиле к флагману - световая полоса на всю ширину, агрессивный диффузор и вертикальный элемент на заднем стекле, который, предположительно, улучшает аэродинамику.

Меньше Bugatti, больше собственного лица

Еще осенью Dreame оказалась в центре критики после публикации рендеров, которые почти буквально повторяли Bugatti Chiron. Тогда дизайн выглядел не как вдохновение, а как прямое заимствование. Нынешние автомобили Kosmera выглядят значительно осторожнее и уже не создают впечатление копии, хотя общие черты гиперкаров в них все еще ощутимы.

Превратятся ли эти концепты в серийные модели - пока что открытый вопрос. Но сам факт, что бренд бытовой техники серьезно заявляет о себе в мире суперкаров, делает Kosmera одним из самых неожиданных дебютантов CES 2026.

#Aвтоновинки #Производство автомобилей #Фото #Китай #Новости