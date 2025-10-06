Отмена льгот на электромобили с 2026 года может ударить по энергетической безопасности Украины: позиция

"Это - выстрел себе в ногу для украинской энергетики. Я категорически против и обращаюсь к Министру энергетики Светлане Гринчук: как такое возможно?" - спрашивает в своем блоге президент TERWIN Руслан Шостак.

Украина сделала прорыв - и теперь его хотят остановить?

За последние годы электротранспорт стал одной из самых успешных реформ в сфере мобильности и энергетической независимости. В частности, в 2020 году в Украине было 40 000 электромобилей, а в 2025-м - уже более 160 000. То есть каждый четвертый ввозимый автомобиль сегодня - электрический.

"Мы наконец начали выходить на качественно новый уровень. Мы должны не ограничивать ввоз электромобилей, а наоборот - стимулировать. Потому что электромобиль - это не просто транспорт. Это часть будущей энергосистемы страны",

- пишет Руслан Шостак

Почему сохранение льгот на электромобили - стратегический вопрос

1. Энергетическая безопасность

Электромобиль - это мобильный аккумулятор, который может поддерживать энергосистему в пиковые периоды.

"300 тысяч электромобилей - это уже целый “квант устойчивости”"

2. Переориентация с импортного бензина на украинскую электроэнергию

160 000 электрокаров = минус 200 млн литров бензина в год Это 12 триллионов гривен, которые мы не отдали иностранным поставщикам топлива. Зато 380 млн кВт-ч украинской энергии - куплено на 7 млрд грн.

3. Экология и здоровье

Электротранспорт выбрасывает в 2–3 раза меньше CO₂, чем бензиновый. Чистый воздух - это экономия на медицине и более долгая продолжительность жизни.

4. Европейский курс

ЕС запрещает продажу новых авто с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Если мы будем сворачивать льготы, то откатимся назад от евроинтеграции.

5. Развитие инфраструктуры и новых рабочих мест

Вместо старых АЗС - зарядные станции, вместо зависимости от нефти - собственная энергетика и технологии.

Кто выиграет от отмены льгот? Точно не государство

"Неужели лобби мировых нефтяных компаний и украинских заправок сильнее долгосрочных интересов страны?"

- Руслан Шостак

Критики утверждают, что льготы - это потерянные налоги. Но реальность другая: электрокары потребляют украинскую электроэнергию, с которой уже уплачиваются налоги.

То есть выгода для бюджета - больше, чем от импортного бензина.

Вывод

"Я не лоббирую ввоз электромобилей - ни один из моих бизнесов не имеет отношения к электромобилям. Я призываю к здравому смыслу. Электромобиль должен стать символом прогресса Украины, а не жертвой чьих-то близоруких решений," – говорит Руслан Шостак.