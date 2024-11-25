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Отремонтированные в Бельгии для ВСУ шведские гусеничные BV 206 вскоре поступят на передовую

Правительство Бельгии до конца года пополнит автопарк украинских Сил обороны несколькими десятками уникальных гусеничных машин Hagglund BV 206 шведского производства.
Амфибии BV 206 от Бельгии поступят Украине уже в декабре - Auto24

ФОТО: John Cockerill|

Бельгия переконфигурировала амфибии в эвакуационные машины переднего края

Валентин Ожго
logo3 декабря, 13:40
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Об этом транспортном транше редакция Авто24 сообщала еще в начале лета. Тогда речь шла именно о "поддержке Украины несколькими десятками транспортных средств". Если точнее, то о BV 206, которые в Бельгии модернизируют на бронированные эвакуационные машины переднего края.

Технику, что иногда идет под индексом Bandvagn 206, купили на международной платформе подержаной военной техники и отремонтировано до качественного эксплуатационного технического состояния на одном из бельгийских предприятий. Об этом сообщает vrtnws.be.

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На такие работы правительство Бельгии законтрактовало валлонскую оборонную компанию John Cockerill Defense. Там "двести шестые" существенно обновляют. В моторную нишу на заводе ставят современные тяжелые двигатели Mercedes (модель не указана), обновляют рулевое управление, ставят простую систему для подрамника.

Вероятно, что такие сочлененные машины будут распределены на северном и северо-восточном театре военных действий, где сложная рельефная местность, поскольку за этим гусеничным транспортным средством из двух частей, обе из которых имеют привод, закрепилась слава исключительных ходовых возможностей.

Фото: John Cockerill

"Независимо от того, касается ли это глубокого снега, топких болот, крутых склонов или даже мелководья, BV 206 может пройти через все. Он специально создан для работы в самых сложных условиях, таких как влажные леса, болота или заснеженная местность. Действительно уникальный автомобиль", – делится собственными впечатлениями от испытаний техники после ремонта Френек Янсенс из оборонной компании John Cockeril.

Гусеничный сочлененный вездеход BV 206 разработан шведской компанией Hägglund & Söner, которая сейчас является частью BAE Systems. Двойная сочлененная конфигурация конструкции позволяет перевозить до 17 пассажиров или другую полезную нагрузку до 2250 килограммов в гражданской, спасательной или военной версии исполнения (см. иллюстративное видео внизу).

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Эти машины в украинских подразделениях активно эксплуатируются с 2022 года, где получили положительные отзывы даже несмотря на то, что техника прибывает не новая, но добротно отремонтированная.

Привлекательности добавляет и то, что модульная конструкция позволяет адаптировать машину к различным задачам, начиная от транспортной логистики войск и заканчивая задачами разведки, рейдов или эвакуации раненых.

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