Отремонтированные в Бельгии для ВСУ шведские гусеничные BV 206 вскоре поступят на передовую

Об этом транспортном транше редакция Авто24 сообщала еще в начале лета. Тогда речь шла именно о "поддержке Украины несколькими десятками транспортных средств". Если точнее, то о BV 206, которые в Бельгии модернизируют на бронированные эвакуационные машины переднего края.

Технику, что иногда идет под индексом Bandvagn 206, купили на международной платформе подержаной военной техники и отремонтировано до качественного эксплуатационного технического состояния на одном из бельгийских предприятий. Об этом сообщает vrtnws.be.

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На такие работы правительство Бельгии законтрактовало валлонскую оборонную компанию John Cockerill Defense. Там "двести шестые" существенно обновляют. В моторную нишу на заводе ставят современные тяжелые двигатели Mercedes (модель не указана), обновляют рулевое управление, ставят простую систему для подрамника.

Вероятно, что такие сочлененные машины будут распределены на северном и северо-восточном театре военных действий, где сложная рельефная местность, поскольку за этим гусеничным транспортным средством из двух частей, обе из которых имеют привод, закрепилась слава исключительных ходовых возможностей.

Фото: John Cockerill

"Независимо от того, касается ли это глубокого снега, топких болот, крутых склонов или даже мелководья, BV 206 может пройти через все. Он специально создан для работы в самых сложных условиях, таких как влажные леса, болота или заснеженная местность. Действительно уникальный автомобиль", – делится собственными впечатлениями от испытаний техники после ремонта Френек Янсенс из оборонной компании John Cockeril.

Гусеничный сочлененный вездеход BV 206 разработан шведской компанией Hägglund & Söner, которая сейчас является частью BAE Systems. Двойная сочлененная конфигурация конструкции позволяет перевозить до 17 пассажиров или другую полезную нагрузку до 2250 килограммов в гражданской, спасательной или военной версии исполнения (см. иллюстративное видео внизу).

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Эти машины в украинских подразделениях активно эксплуатируются с 2022 года, где получили положительные отзывы даже несмотря на то, что техника прибывает не новая, но добротно отремонтированная.

Привлекательности добавляет и то, что модульная конструкция позволяет адаптировать машину к различным задачам, начиная от транспортной логистики войск и заканчивая задачами разведки, рейдов или эвакуации раненых.