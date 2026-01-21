Озвучен годовой "заработок" украинских систем весового контроля WIM

Система WIM регистрирует превышение допустимого веса и габаритов грузовиков, предотвращая разрушение дорог и мостов. В то же время эта система повышает безопасность движения на дорогах.

Как сообщает Агентство восстановления, благодаря работе комплексов WIM в бюджет поступило почти 118 миллионов гривен в виде уплаченных штрафов. Эти средства будут направлены на ремонт дорог.

Габаритно-весовой контроль ведется дистанционно с помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков. Благодаря этому определяется вес автомобиля.

Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. В случае выявления нарушений информация об этом с данными о транспортном средстве и установленными параметрами весовых несоответствий передается и обрабатывается в Центрах обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности.

В декабре прошлого года больше всего нарушений система зафиксировала в Харьковской области – 124, Киевской – 74, Винницкой – 40.