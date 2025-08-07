Озвучены главные мифы, связанные с ремнями безопасности

Полиция активно штрафует водителей за нарушение правил пользования ремнями безопасности. Сумма штрафа немалая – 510 грн. В то же время важность использования ремней безопасности трудно переоценить, ведь во многих случаях они действительно спасают жизни.

Патрульная полиция Киевской области высказала свое видение относительно использования ремней безопасности. Что из этого правда, а что нет: решайте самостоятельно.

Миф № 1. На небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать

Непристегнутый водитель во время лобового столкновения имеет очень высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть.

Миф № 2. Ремень мешает выбраться из автомобиля, который горит или тонет

Современные ремни снимаются одним щелчком. Наибольшую опасность представляет удар, предшествующий пожару или падению в воду.

Миф № 3. Во время путешествия на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны

Согласно статистике, 75% случаев гибели водителя случаются в пределах 40 километров от его дома.

Миф № 4. Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках

Даже при столкновении на скорости 30 км/ч на вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно.

Миф № 5. Пользоваться ремнем безопасности неудобно

Привыкнуть к ремню можно, используя его регулярно. В таком случае у непристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта, когда ремень не застегнут.

Миф № 6. Наиболее безопасное место в авто - за водителем

Это место в авто только кажется более безопасным. Пассажир, который не пристегивается на заднем сиденье, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из авто люди погибают.

Миф № 7. В случае аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

Безусловно, статистика свидетельствует, что у пассажира, который оказался во время ДТП вне салона, есть шанс на сохранение жизни. 1 из 100. Готовы рискнуть? Самая большая опасность во время ДТП - это удар о части салона.

Миф № 8. Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны

Подушка при раскрытии движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает "столкнуться" с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

Миф № 9. В случае аварии ремень безопасности может травмировать человека

Ремень действительно может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел позвоночника, ведь во время резкого торможения тело по инерции движется вперед. Однако, эти травмы ничто по сравнению с теми повреждениями, что подстерегают пассажиров и водителя без ремней.

Миф № 10. Пассажирам, которые сидят на заднем сиденье, пристегиваться необязательно

Это крайне опасно как для пассажиров, так и для водителя, которого может убить даже ребенок, вылетевший с заднего сиденья. Также не стоит забывать о переворачивании машины - здесь альтернативы нет.