Паромом из Литвы в Германию теперь пользоваться легче

Это морское сообщение и без того популярное, показывает хорошую динамику роста спроса, потому что позволяет обойти польскую территорию, а не поехать по ее территории. Как сообщил на своей ФБ-странице DFDS Global, два судовладельца заключили соглашение, которое расширяет эту линию услуг для водителей.

Датский судовладелец DFDS и его немецкий конкурент TT-Line признали билеты друга. Соглашение вступит в силу с 1 октября 2025 года, сентябрь пройдет в подготовке, адаптации программы и разработке нового графика рейсов. Такое сочетание позволяет судовладельцам обмениваться бортовыми местами на трех маршрутах из Клайпеды в Литве.

Это будут рейсы в Треллеборг и Карлсхамна в Швеции, а также в Травемюнде в Германии. Переход по Балтийскому морю из Литвы в Германию интересует автопутешественников и перевозчиков уже тем, что с маршрута изымается одна цепь – они избегают транзита автодорогами Польши, добираясь из Литвы в северную Германию только морем.

Фото: DFDS

Алгоритм озвучен: перевозчик покупает билеты на обсуждаемые стыковки как в DFDS, так и в TT-Line. Далее водитель направляется в порт и может загнать фуру, автобус или легковой автомобиль на паром ближайшего отправления, независимо от того, он находится в ливрее DFDS или TT-Line.