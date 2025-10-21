Пентагон готовит замену 40-летней БМП M2 Bradley: что это за машина

Разработанная БМП XM30 уже воспринимается как следующее поколение боевой машины, пришедшей на замену устаревшей M2 Bradley. Это уже в который раз прозвучало на выставке AUSA 2025. Машина разработана для борьбы с роями дронов, атакующими боеприпасами сверху и войной цифровой эпохи.

Как пишет Army Recognition, XM30 сигнализирует о смелом прыжке в среду, где механизированные силы будут воевать и, главное, выживать. Ее создавали в рамках инициативы "Опционально управляемая боевая машина" для использования на полях сражений, характеризующихся радиоэлектронной борьбой, автономными системами и всевозможными другими угрозами.

С экипажем или без него

Специалисты армейских закупок описывают БМП XM30 как модульную машину, способную работать с экипажем или без него, безупречно интегрируемую в будущую архитектуру командования и управления армии.

Машина создана для предоставления боевым группам бронетанковых бригад решающего преимущества благодаря модульной конструкции, гибридно-электрическому двигателю, усовершенствованной интеграции датчиков и повышенной летальности.

Разработчики прямо заявляют, что это "не просто новая машина, это – трансформационный сдвиг в том, как армия США представляет себе войну бронетанковой пехоты".

На стадии создания физического прототипа

Однако это еще не готовый продукт. По состоянию на 20 октября 2025 года программа XM30 БМП находится на этапе инженерно-производственной разработки после решения по этапу B, принятого в июне 2025 года. Это перевело проект из фазы проектирования на стадию создания физического прототипа. Его поставка запланирована на начало 2026 года.

Армия применяет пятиэтапный подход к закупкам для проектирования, создания прототипа, испытаний и производства XM-30:

Фаза 1 – состоит из исследования рынка и разработки потребностей.

Фаза 2 – фаза концептуального проектирования, включает моделирование, симуляцию и анализ (MS&A) для формирования требований и поддержки начальных проектных работ.

Фаза 3 – фаза детального проектирования, включает детальные проектные работы для доработки конструкций XM-30 и завершается критическим обзором проекта (CDR). CDR – это технический обзор, который обеспечивает установление начальной базовой линии продукта. Успешное завершение CDR обеспечивает техническую основу для перехода к изготовлению, интеграции, разработки, испытания и оценки системы.

Фаза 4 – фаза создания и тестирования прототипа, проверяет соответствие производительности прототипа спецификациям. В конце этой фазы проводится ограниченное пользовательское тестирование (LUT).

Фаза 5 – фаза производства и внедрения, должна привести к заключению единого контракта на низкоскоростное начальное производство (LRIP) на производство, испытания и начальное внедрение.

Ожидается начальное изготовление с низким уровнем производства где-то к концу 2027 года. При этом разработчики должны учесть три основных постулата от требований заказчика в лице армии США: мобильность, вооружение и защита. Они определяют технологическую основу XM30 и представляют собой фундаментальный шаг за пределы того, что способен обеспечить M2 Bradley.

Из двух предложений выберут одно

Два конкурентных прототипа американских машин Rheinmetall Lynx KF41 и General Dynamics Land Systems Griffin III выбраны армией США для программы создания XM30. Новая БМП будет оснащена дистанционно управляемой башней, в которую встроят 30-мм автоматическую пушку с потенциалом расширения до 50-мм цепной пушки XM913. Это должно сочетаться со спаренным пулеметом и интегрированными пусковыми установками для высокоточных противотанковых ракет.

Машина также должна поддерживать усовершенствованные системы управления огнем, лазерные дальномеры, датчики целеуказания днем и ночью, а также поддержку целеуказания на основе искусственного интеллекта. Эти функции важны для поражения вражеских БМП, личного состава и беспилотников в сложных условиях, минимизируя при этом влияние вражеского огня на экипаж.

Кроме экипажа из двух человек (водителя и командира), каждая БМП должна перевозить как минимум от шести до девяти полностью экипированных пехотинцев. Внутреннее планирование разработано таким образом, чтобы обеспечить быстрое десантирование, а также поддерживать длительные миссии благодаря интегрированным инструментам ситуационной осведомленности и планирования миссий.

БМП M2 Bradley свое отжила

Напомним, M2 Bradley на протяжении более 40 лет служила основой механизированных пехотных операций США. Машина претерпела десятки модернизаций, однако война в Украине показала, что его основная структура больше не может поддерживать технологические требования современной войны. Его ограничения в защите, цифровой интеграции, производстве энергии и внутреннем объеме становятся все более острыми с ростом угроз.

А в Украине Bradley воюет исправно

В редакции Авто24 склоняются к мнению, что Украина получила не более 300 единиц M2 Bradley. Отзывы об этих машинах идут одобрительные, украинские военные отмечают, что они надежные, выносливые, демонстрируют высокую живучесть. Есть множество случаев, когда "Брэдли" выдерживали попадания танковых снарядов, "Ланцетов", ПТРК и мин.

Однако потери есть. По приблизительным подсчетам по состоянию на середину 2025 года Украина потеряла около 162 боевых машин Bradley:

95 машин признаны безвозвратно уничтоженными;

67 выведены из строя, поддаются ремонту;

от 8 до 10 единиц Bradley захвачено российскими войсками.

Несмотря на потери, БМП M2 Bradley существенно поддерживают наши подразделения как в обороне, так и в наступлении, рейдах или разведке. Есть немало случаев использования этих машин для эвакуации раненых в безопасные зоны.

Уроки, полученные из войны в Украине

Отчеты свидетельствуют о том, что россияне потеряли значительное количество бронетехники из-за противотанковых управляемых ракет (ПТРК) и беспилотных летательных систем (БПЛА). Отсюда сделаны выводы об уязвимости бронированных боевых машин к этим системам.

Разработчикам рекомендовано при проектировании XM-30 учесть уроки, полученные в Украине. Армейские чиновники заявили, что XM-30 будет иметь "установленные системы активной защиты для отражения беспилотных летательных систем и противотанкового оружия".

О применении систем активной защиты по всему спектру угроз, возникших во время войны в Украине, ничего не сказано, но есть вероятность, что уроки с украинской передовой там не только усваиваются, но и постоянно дополняются новыми задачами, вызванными вызовами передовой.