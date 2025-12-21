Перевозчика оштрафовали на 800 евро за слишком малый шрифт названия его компании: где действуют такие правила

Частный перевозчик уже 30 лет управляет грузовиками, поэтому зарегистрировал свою деятельность как частный предприниматель с названием компании Allan Misfelt ApS. О недавнем инциденте, произошедшем в ходе встречи перевозчика и полиции рассказывает tvsyd.dk.

Своим автомобилем Scania R500 с 4-осным самосвальным полуприцепом он перевозит "сыпучку" – преимущественно материалы для производства бетона. Работает честно, но уже устал от "ревностных проверок, которые не имеют ничего общего с безопасностью".

Читайте также В Дании система оплаты проезда начисляла перевозчикам неправомерные штрафы

Эти проверки затюкали

"Безопасность для меня очень важна, но контроль – не об этом. Речь идет о глупых правилах и показе каталога штрафов", – говорит Аллан Мисфелт.

Его остановили для плановой проверки на шоссе между Вайле и Гернингом. Техническое состояние, документация на машину и груз соответствовали всем нормативным запросам. Но было одно “но”.

Он у вас на 5 сантиметров меньше

Полицейский просто так отпускать водителя и его автомобиль не хотел. И хотя с техническим состоянием грузовика было все в порядке, наделенный властью чиновник в погонах нашел к чему придраться.

Ему не понравилась надпись названия компании, нанесенная на боковой спойлер тягача. Название было написано 5-сантиметровыми буквами – слишком мелко.

Боковой спойлер с надписью владельца автопоезда был мелкий и за это на наши деньги водителю выписали штраф в почти 40 000 гривен. Коллаж: Авто24 с фото Аллана Мисфелта

По местным нормам это на 5 сантиметров меньше необходимого. В Дании на этот счет в одном из документов четко регламентируется – 10 сантиметров.

Размер имеет значение

Возмущению владельца самосвальной фуры не было предела. Годами ездил и никто внимания не обращал на маленький размер надписи, а тут выдали вердикт – штраф в 6000 крон за надпись с наполовину меньшим размером букв. Это в конвертации будет 39 900 гривен.

Читайте также "Шапка" снега на авто и прогрев двигателя в городе: за что зимой штрафуют автовладельцев в Польше

"Название должно быть четко нанесено непосредственно на кузов транспортного средства буквами высотой не менее 10 см", – указано в §13 Исполнительного распоряжения о перевозке грузов.

Встретимся в суде

Несмотря на такую четкую формулировку законодательства, Аллан Мисфелт все же намерен обратиться в суд. Он понимает, что проиграет, поскольку формально нарушение есть.

Название действительно малоразмерное, но штраф за это космический. Фото: Аллан Мисфелт

Однако перевозчик хочет привлечь внимание к абсурдности этой нормы, поскольку надпись вообще не несет какой-то важной для безопасности движения нагрузки.

Мисфелт считает, что взимать штраф в размере 6000 крон, то есть 800 евро, даже по европейским размерам зарплат и пенсий просто глупо и абсурдно.