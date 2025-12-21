Укр
Перевозчика оштрафовали на 800 евро за слишком малый шрифт названия его компании: где действуют такие правила

Размер все-таки имеет значение. В Дании самозанятый предприниматель Аллан Мисфельт из Хорсенса получил штраф за то, что надпись названия его компании на борту магистрального тягача была на пять сантиметров меньше необходимого.
Дания взимает штрафы за мелкий размер надписи на грузовиках - Auto24

ФОТО: Аллан Мисфелт|

Грузовик перевозчика

Частный перевозчик уже 30 лет управляет грузовиками, поэтому зарегистрировал свою деятельность как частный предприниматель с названием компании Allan Misfelt ApS. О недавнем инциденте, произошедшем в ходе встречи перевозчика и полиции рассказывает tvsyd.dk.

Своим автомобилем Scania R500 с 4-осным самосвальным полуприцепом он перевозит "сыпучку" – преимущественно материалы для производства бетона. Работает честно, но уже устал от "ревностных проверок, которые не имеют ничего общего с безопасностью".

Эти проверки затюкали

"Безопасность для меня очень важна, но контроль – не об этом. Речь идет о глупых правилах и показе каталога штрафов", – говорит Аллан Мисфелт.

Его остановили для плановой проверки на шоссе между Вайле и Гернингом. Техническое состояние, документация на машину и груз соответствовали всем нормативным запросам. Но было одно “но”.

Он у вас на 5 сантиметров меньше

Полицейский просто так отпускать водителя и его автомобиль не хотел. И хотя с техническим состоянием грузовика было все в порядке, наделенный властью чиновник в погонах нашел к чему придраться.

Ему не понравилась надпись названия компании, нанесенная на боковой спойлер тягача. Название было написано 5-сантиметровыми буквами – слишком мелко.

Боковой спойлер с надписью владельца автопоезда был мелкий и за это на наши деньги водителю выписали штраф в почти 40 000 гривен. Коллаж: Авто24 с фото Аллана Мисфелта

По местным нормам это на 5 сантиметров меньше необходимого. В Дании на этот счет в одном из документов четко регламентируется – 10 сантиметров.

Размер имеет значение

Возмущению владельца самосвальной фуры не было предела. Годами ездил и никто внимания не обращал на маленький размер надписи, а тут выдали вердикт – штраф в 6000 крон за надпись с наполовину меньшим размером букв. Это в конвертации будет 39 900 гривен.

"Название должно быть четко нанесено непосредственно на кузов транспортного средства буквами высотой не менее 10 см", – указано в §13 Исполнительного распоряжения о перевозке грузов.

Встретимся в суде

Несмотря на такую четкую формулировку законодательства, Аллан Мисфелт все же намерен обратиться в суд. Он понимает, что проиграет, поскольку формально нарушение есть.

Название действительно малоразмерное, но штраф за это космический. Фото: Аллан Мисфелт

Однако перевозчик хочет привлечь внимание к абсурдности этой нормы, поскольку надпись вообще не несет какой-то важной для безопасности движения нагрузки.

Мисфелт считает, что взимать штраф в размере 6000 крон, то есть 800 евро, даже по европейским размерам зарплат и пенсий просто глупо и абсурдно.

