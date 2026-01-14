Первая и последующие продажи авто: какие налоги платить в 2026 году

В 2026 году порядок налогообложения доходов физических лиц от продажи транспортных средств остается привязанным к количеству сделок в течение календарного года. Это важно учитывать при перерегистрации автомобилей и мотоциклов в сервисных центрах МВД.

Читайте также: С 1 января 2026 года налоги на авто значительно вырастут

Календарный год как базовый период

Учет операций продажи ведется исключительно в пределах календарного года с 1 января по 31 декабря. Не имеет значения дата первой регистрации транспортного средства или промежуток между продажами. Если несколько сделок состоялись в одном году, они суммируются именно в этом налоговом периоде.

Первая продажа легкового авто или мотоцикла

Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины, первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом. Это ключевое условие для граждан, которые отчуждают транспортное средство эпизодически.

Вторая продажа в том же году

Вторая продажа таких транспортных средств уже подлежит налогообложению. Ставка налога на доходы физических лиц составляет 5 процентов от стоимости авто или мотоцикла. Дополнительно уплачивается военный сбор в размере 5 процентов. Для военнослужащих ставка военного сбора составляет 1,5 процента.

Третья и последующие продажи

В случае третьей и каждой последующей продажи в течение года налоговая нагрузка существенно возрастает. Доходы облагаются налогом по ставке 18 процентов налога на доходы физических лиц плюс военный сбор в размере 5 процентов.

Отдельные правила для других транспортных средств

Для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов льготная первая продажа не предусмотрена. Они облагаются налогом уже с первой операции по ставке 5 процентов плюс военный сбор, независимо от того, какая это по счету сделка в течение года.

Определение стоимости транспортного средства

Налогоплательщик самостоятельно определяет стоимость проданного авто или мотоцикла как рыночную или среднерыночную. В то же время она не может быть ниже среднерыночной стоимости соответствующей модели, обнародованной на официальном веб-сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Именно от этой суммы исчисляется налог при второй и последующих продажах.

Также интересно: В 2026 году повысят налоги на топливо: на сколько оно подорожает

Перерегистрация в сервисных центрах МВД

При обращении в сервисный центр МВД граждане могут одновременно оформить договор купли-продажи транспортного средства. Услуги предоставляются по предварительной записи через систему или приложение Е-запись, а также непосредственно в территориальных сервисных центрах.