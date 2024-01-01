Первая серийная самоходка RCH 155 будет у ВСУ быстрее, чем у немецкой армии

Украина стала первым пользователем, который получит новую колесную гаубицу RCH 155. Всего запланировано к передаче 54 самоходки такой модели. Об этом рассказывается на сайте Бундесвера.

Передача артустановки состоялась 13 января на территории предприятия Rheinmetall в Касселе. Именно там производят эту боевую технику. Отмечается, что Украина получит новую систему вооружения раньше немецкой армии.

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Дистанционно управляемая колесная артиллерийская гаубица RCH 155 калибра 155 миллиметров – это сочетание автоматизированной артиллерийской огневой мощи и защищенной колесной мобильности. Установка закрытого типа построена на базе узлов и агрегатов немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer.

Передача первой самоходки RCH 155 на заводе Rheinmetall в Касселе. Фото: Bundesministerium der Verteidigung

Для этой версии САУ установлен более мощный дизельный двигатель с турбонаддувом MTU 199TE20, достигающий мощности 815 л.с. в отличие от 711 л.с. двигателя, стоящего на оригинальном бронетранспортере.

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Платформа Boxer предоставляет экипажу высокую степень мобильности, высокую живучесть, защиту от мин, а также самодельных взрывных устройств.

Как говорится в описании производителя, артиллерийский модуль AGM весом 12,5 тонны автоматизирован, поэтому экипаж самоходной артиллерийской установки RCH 155 состоит всего из двух человек – командира и водителя. Боекомплект модуля составляет 30 снарядов и 144 модульных метательных зарядов.

Паспортная дальность стрельбы стандартным снарядом составляет до 40 км, а дальнобойным активно-реактивным снарядом V-LAP – до 54 км. Установка может применять различные 155 мм артиллерийские снаряды стандартна НАТО, дальнобойные высокоточные снаряды Vulcano и M982 Excalibur, поражающие цели на больших расстояниях. Максимальный темп стрельбы – 9 выстрелов в минуту.

"Сегодня наши потребности более острые, чем когда-либо прежде. И это понимают наши союзники, поскольку украинские силы обороны получат самоходные гаубицы даже раньше Бундесвера", – заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев.