Первые тракторы автобренда Volkswagen в Европе не будут продаваться

Основой для погрузчика стала разработанная платформа электрического трактора VW MK1. Об особенностях трактора рассказали журналисты издания Agrarheute.de.

Они протестировали как трактор в классическом исполнении, так и с подвесной установкой погрузчика. Впечатления оказались положительными.

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Как выяснилось, для установки навески взяли стандартную установку, обычно имеющую фронтальное размещение на тракторах соответствующих размерных групп.

Однако конструкция электрического трактора Volkswagen MK1 такова, что именно впереди, где в классическом тракторе находится двигатель, стоит аккумуляторная ниша сменной батареи.

Фото: сайт Agrarheute.de

Монтировать там установку погрузчика никак не получилось: когда аккумулятор садится, его просто вытаскивают из ниши вперед на специальную тележку и заменяют таким же образом из тележки заряженным накопителем.

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Из-за такой конструкционной особенности навеску немецкой компании STOLL смонтировали сзади. Место тракториста для этого сделали реверсным. В классическом варианте водитель повернут лицом вперед. Это классика для боронования или дискования или транспортных операций.

Для погрузочных и других операций с ковшом кресло тракториста вместе со стойкой руля, джойстиковым подлокотником под правую руку, педальным блоком и приборной панелью поворачивается в противоположную сторону. С этой позиции и ведется управление фронтальным ковшом, который в нынешнем монтажном виде становится кормовым.

Скриншот: Авто24

Как рассказывают наши коллеги, трактор Volkswagen MK1 имеет мощность около 40 л. Электродвигатель обеспечивает мощность привода (30 кВт) и вспомогательных потребителей (20 кВт), таких как гидравлика и ВВП.

Масса трактора вместе с батареей примерно 2,5 тонны. Он не предназначен для крупномасштабных работ, его специализация напрямую коснется работы фермерских хозяйств, коммунальных предприятий в сельской местности и даже городов, небольших ферм.

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В тестах и ​​погрузчик, и трактор понравились (см. видео здесь). Однако под финиш рассказа о новичке журналисты хорошие впечатления сдобрили "ложкой дегтя": аккумуляторная машина для небольших фермерских хозяйств и сельских коммун в Германии не будет продаваться.

Скриншот: Авто24

Вероятно, MK1 является частью проекта Volkswagen Gen.Farm. VW по этой программе стремится облегчить работу фермеров на развивающихся рынках, и потому "разработали электрический трактор для малых и средних ферм".

Ожидается, что первой страной станет Руанда, где под этот проект готовится необходимая инфраструктура. Эту программу уже поддержал Руандийский институт природоохранного сельского хозяйства и университет в Руанде, специализирующийся на природоохранном сельском хозяйстве.