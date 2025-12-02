Первый электромобиль Малайзии стоит 19 тысяч долларов, но аккумулятор следует докупить отдельно

Как пишет Carscoops, в отличие от конкурентов из Proton, которые используют платформы Geely, Perodua создала QV-E с нуля. Над проектом работали с 2023 года, инвестировав около 194 млн долларов в разработку, инженерию и испытания. Электрокроссовер имеет 4170 мм в длину, а значит близок по габаритам к Toyota C-HR и Nissan Juke.

Передок выделяется разделенными LED-фарами и выступающими крыльями. Дверные ручки выполнены вровень с кузовом, а задние скрыты в стойках. В базовой комплектации - 18-дюймовые диски и два цвета: Ice Blue и Caviar Grey.

Интерьер простой, но современный: есть два 10,25-дюймовые дисплеи, плавающая консоль, контурная подсветка и шесть подушек безопасности. Полный комплекс ADAS доступен уже в стартовых версиях. QV-E базируется на новой модульной платформе, созданной совместно с Magna Steyr.

Электромотор на передней оси выдает 201 л.с. и 285 Нм, что позволяет ускоряться 0–100 км/ч за 7,5 секунды. Запас хода - до 445 км по циклу NEDC (реальные показатели будут ниже, ближе к 330–360 км).

В стоимость авто батарея не входит. Владельцы подписывают 9-летний контракт на аренду, платя 275 рингитов (~67 долларов) в месяц. Perodua называет это “моделью уверенности”, потому что подписка включает пожизненную гарантию на батарею и уменьшает риск падения остаточной стоимости.

Первые QV-E уже съезжают с конвейера. Сначала - 500 авто в месяц, к концу 2026 года планируют увеличить объем до 3000 единиц. Perodua стремится локализовать 70% производства к 2030 году, а Малайзия ожидает, что электромобили достигнут 15% всех новых продаж к концу десятилетия.