Первый китайский электромобиль Hyundai будет продаваться за $20 000

Как отмечает CarNewsChina, новый Hyundai EO знаменует начало “Года новой энергии” для Beijing Hyundai. Компания планирует представить 5 полностью электрических моделей в течение следующих трех лет в ценовом диапазоне от 100 000 до 300 000 юаней (от $14 000 до $42 000).

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Согласно сообщению, EO будет доступен как в переднеприводной, так и в полноприводной конфигурациях. Переднеприводная версия оснащена одним двигателем мощностью 160 кВт (218 л.с.), тогда как полноприводная версия добавляет задний двигатель мощностью 73 кВт, что обеспечивает общую мощность 233 кВт (316 л.с.).

Обе версии будут иметь максимальную скорость 185 км/ч и литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор, поставляемый FinDreams, дочерней компанией BYD, с расчетным запасом хода до 700 км в условиях CLTC. Дизайн кроссовер включает дневные ходовые огни в форме отдельных кристаллов, короткие свесы и 20-дюймовые колеса.

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Автомобиль имеет размеры 4615 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1675 мм в высоту с колесной базой в 2750 мм. Также известно, что Hyundai EO будет оснащен системой помощи водителю “Haomo.ai” с ассистентами автономного управления второго уровня. По оценкам CarNewsChina, цена на эту модель, поскольку это полностью электрический внедорожник, вряд ли превысит 150 000 юаней (20 000 долларов). Однако, из-за жесткой конкуренции в сегменте, финальная цена модели может быть скорректирована после запуска.