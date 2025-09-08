Первый ТСЦ МВД будет работать автономно на солнечной энергии

Отныне, в Виннице региональный сервисный центр МВД и сервисный центр МВД №0541 обеспечивают свои потребности в электроэнергии благодаря солнечной станции мощностью 100 кВт.

Это дает возможность вообще не потреблять электроэнергию из общегородской сети, а благодаря накоплению солнечной энергии в аккумуляторах эти два учреждения полностью обеспечивают себя даже в темное время суток. Это гарантирует непрерывность услуг даже во время отключений света.

Ранее в случае перебоев электроснабжения работу переводили на генератор, но этот процесс занимал время и создавал неудобства. Теперь все процедуры происходят непрерывно и без сбоев в работе систем.

Кроме энергонезависимости, в сервисном центре МВД внедряются и другие инновации. Для обеспечения прозрачности и честности при сдаче экзаменов в экзаменационном классе установлен металлодетектор арочный. Чтобы посетители могли оставлять личные устройства перед сдачей тестирования обустроены специальные шкафчики.

А недавно в сервисном центре МВД №0541 открыли укрытие, где даже во время “воздушной тревоги” продолжают предоставлять услуги.