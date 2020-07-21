Петиция против законопроекта 2695, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении, за 5 дней набрала 25 тыс подписей.

Принятие Верховной Радой законопроекта 2695 о существенном расширении полномочий полиции и увеличении штрафов для водителей в первом чтении вызвало огромную волну возмущения у граждан. И возмущение небезосновательно, поскольку уже проголосованный законопроект очень существенно расширяет полномочия полиции за счет уменьшения прав граждан.

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Законопроектом 2695 предусматривается ряд новых обязанностей граждан и новых прав для полиции. Например вводится норма, позволяющая останавливать автомобиль без конкретной причины. В рамках "профилактических мероприятий".

Кроме того, по требованию полицейского водитель обязан:

выключить двигатель транспортного средства и вынуть ключ из замка зажигания;

выйти из машины;

держать руки в поле зрения полицейского;

передать для проверки документы;

выполнять требования или распоряжения полицейского.

Также меняются правила "поверхностной проверки" транспортных средств. В новой редакции полиции дают право требовать открыть крышку багажника (навесного багажного устройства), капот, двери салона, ниши, которые можно осмотреть без их разборки.

Стоит отметить, что и сейчас статья закона о полиции, которая регламентирует "поверхностную проверку", часто вызывает злоупотребления со стороны полицейских, поскольку никакой ответственности за безосновательную "поверхностную проверку" для полицейских не предусмотрено.

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Кроме того законопроект 2695 меняет порядок привлечения к ответственности водителей с признаками наркотического и алкогольного опьянения. Делать это полиции позволят без присутствия понятых, лишь фиксируя процесс "задувки" на камеру.

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