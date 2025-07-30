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Peugeot 205, которому больше 40 лет, продают за 350 000 долларов

Peugeot 205 Turbo 16 вышел из культовой эры ралли Группы B, где гоночная версия выиграла два подряд титула WRC. Сейчас, на фоне этого ультра редкого экземпляра, современные хот-хэтчи выглядят как латентные метросексуалы.
Спортивный Peugeot 205 продают за 350 000 долларов - Auto24

ФОТО: carscoops.com|

Peugeot 205 Turbo 16

Евгений Гудущан
logo30 июля, 15:20
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Peugeot 205 Turbo 16 оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 197 лошадиных сил. Все 200 изготовленных единиц имеют одинаковую серую схему окраски. Этот экземпляр имеет пробег всего 3216 км. Он может быть продан на аукционе в следующем месяце за 350 000 долларов, сообщает carscoops.com.

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Peugeot 205 T16 получил титулы WRC подряд в 1985 и 1986 годах. Серийные версии остались верными гоночным автомобилям, за исключением некоторых более экзотических технологий и специфических для гоночных аэродинамических элементов.

Компактный размер, серьезная мощность

Непосредственно за пассажирским салоном расположен оригинальный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдавал 197 л.с. и 255 Нм крутящего момента, когда этот автомобиль был новым. Это может показаться не так много по современным стандартам хот-хэтча, но мощность передавалась на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. И не забывайте, что эта машина весит значительно меньше тонны, что и является одним главных преимуществ.

Механизм продажи

Аукционный дом Bonhams занимается продажей именно этого 205 Turbo 16, которому в последние годы уделялось пристальное внимание. Нынешний владелец приобрел автомобиль в январе 2022 года и с тех пор немало инвестировал в его механическое здоровье. Недавние работы включают новую подвеску, радиатор, сцепления, генератор переменного тока и модернизированные магистрали охлаждающей жидкости. В общем, по словам продавца, на восстановление и обслуживание автомобиля было потрачено 200 000 долларов.

Несмотря на всю проделанную работу, автомобиль проехал всего 3216 км, что, несомненно, делает его одним из 205 Turbo 16 с наименьшим пробегом среди существующих. Для непосвященных это может показаться не очень увлекательным, но если предаукционная оценка Bonhams точная, он может стоить столько же, сколько и новенький Ferrari 296 GTB.

Для Украинцев покупка таких автомобилей является фактически запрещенной. По существующим в стране порядками невозможно законно зарегистрировать автомобиль, который не соответствует нормам Евро2. С такой проблемой столкнулся Андрей Данилко, который купил Rolls-Royce принадлежавший Фредди Меркьюри, не смог его легализовать в Украине и вынужден был его продать.

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