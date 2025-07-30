Peugeot 205, которому больше 40 лет, продают за 350 000 долларов

Peugeot 205 Turbo 16 оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 197 лошадиных сил. Все 200 изготовленных единиц имеют одинаковую серую схему окраски. Этот экземпляр имеет пробег всего 3216 км. Он может быть продан на аукционе в следующем месяце за 350 000 долларов, сообщает carscoops.com.

Читайте также: Водитель Peugeot 205 сбежал от копов по лестнице

Peugeot 205 T16 получил титулы WRC подряд в 1985 и 1986 годах. Серийные версии остались верными гоночным автомобилям, за исключением некоторых более экзотических технологий и специфических для гоночных аэродинамических элементов.

Компактный размер, серьезная мощность

Непосредственно за пассажирским салоном расположен оригинальный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдавал 197 л.с. и 255 Нм крутящего момента, когда этот автомобиль был новым. Это может показаться не так много по современным стандартам хот-хэтча, но мощность передавалась на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. И не забывайте, что эта машина весит значительно меньше тонны, что и является одним главных преимуществ.

Механизм продажи

Аукционный дом Bonhams занимается продажей именно этого 205 Turbo 16, которому в последние годы уделялось пристальное внимание. Нынешний владелец приобрел автомобиль в январе 2022 года и с тех пор немало инвестировал в его механическое здоровье. Недавние работы включают новую подвеску, радиатор, сцепления, генератор переменного тока и модернизированные магистрали охлаждающей жидкости. В общем, по словам продавца, на восстановление и обслуживание автомобиля было потрачено 200 000 долларов.

Несмотря на всю проделанную работу, автомобиль проехал всего 3216 км, что, несомненно, делает его одним из 205 Turbo 16 с наименьшим пробегом среди существующих. Для непосвященных это может показаться не очень увлекательным, но если предаукционная оценка Bonhams точная, он может стоить столько же, сколько и новенький Ferrari 296 GTB.

Для Украинцев покупка таких автомобилей является фактически запрещенной. По существующим в стране порядками невозможно законно зарегистрировать автомобиль, который не соответствует нормам Евро2. С такой проблемой столкнулся Андрей Данилко, который купил Rolls-Royce принадлежавший Фредди Меркьюри, не смог его легализовать в Украине и вынужден был его продать.