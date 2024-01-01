Peugeot e-3008 и e-5008 получили полный привод и мощность в 325 "лошадей"

Как отмечает Carscoops, новая версия обоих кроссоверов будет доступна уже в ближайшие недели. В исполнении Performance авто оснащаются дополнительным электромотором на задней оси с мощностью 112 лошадиных сил.

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В паре со стандартным двигателем на передней оси на 213 л.с., общая мощность системы составит 325 “лошадок”. Автопроизводитель отмечает, что в первой половине этого года также появится новая пятиместная версия e-5008.

Она будет отличаться увеличенным объемом багажника в 994 литра вследствие отсутствия третьего ряда сидений. Peugeot говорит, что в прошлом году продажи электромобилей удвоились. Французский бренд продемонстрировал самый высокий рост розничных продаж электрических авто в Европе и стал лидером в сегменте B.

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Также компания подчеркнула свою программу Peugeot Electric Promise, согласно которой электромобили Peugeot имеют гарантию 8 лет или 160 000 км, настенное зарядное устройство и карточку Free2Move Charge. Она предоставляет доступ к почти одному миллиону зарядных точек по всей Европе.