Певица Ирина Федишин открыла свой фронт: в войска за гонорары куплено 242 машины

Об этом масштабном транспортном транше звезда украинской эстрады Ирина Федишин сообщила на своей странице в Facebook.

В ходе турне она дала 26 концертов в разных регионах Америки и Канады, передвигаясь между городами автомобилями и самолетами. Пришлось добираться 16 авиарейсами. Иногда в день концерта перелеты длились от 4 до 5 часов.

Читайте также Черноморские соседи задонатили Украине сто броневиков

И вот результат – за гонорары с концертов и взносы во время благотворительных мероприятий, которые проводились в городах гастролей, приобретено 60 автомобилей

Таких транспортных донатов для ВСУ еще ни одна звезда украинской эстрады от нынешних гонораров за концерты не дала. Фото: Фото: Ирина Федишин, Facebook

Как видно из размещенного видео, там есть не только пикапы. Кроме pick up, в пакете собраны внедорожники 4х4 известных брендов. Есть даже легендарные "течики" в исполнении фургонов, пассажирско-бортовых машин.

Читайте также Работники Хмельницкой АЭС задонатили для армии более 200 миллионов гривен

В колонне техники, приготовленной для отправки в войска, пестрит от автомобилей Toyota, Mitsubishi, Mercedes Benz, Volkswagen, Citroën, Ford и других производителей.

Ирина Федишин с сыновьями и ее муж и заодно продюсер Виталий Човнык. Фото: Ирина Федишин, Facebook

Куда и в каком количестве передадут автомобили высокой проходимости в камуфлированной колористике, певица рассказала в своем посте на Facebook – там список длинный, с ним можно ознакомиться здесь.

Поступок Ирины Федишин заслуживает похвалы, о чем пишут в комментариях поклонники творчества украинской звезды эстрады и обычные украинцы, далекие от эстрадного искусства.

Это не первый транспортный транш певицы от гонораров. Предыдущий был в конце зимы. В общем Ирина планировала подарить в войска 200 автомобилей, но на сегодня эта задача уже перевыполнена – 242 машины.