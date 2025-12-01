"Пикапы для мира" привезли не только пикапы и внедорожники, но и "скорую" из Лондона

Техника поступила в рамках проекта "Пикапы для мира", организованного международным сообществом. Об этом знаковом событии говорится в релизе Львовской ОВА.

Организаторы такой миссии отмечают, что задумывалась программа помощи с одной сотней автомобилей, но вместо 100 "количество переданных машин пересекло отметку в 700 единиц техники".

От ячейки фермеров до международного масштаба

Учредителями проекта стали фермеры Великобритании. Однако со временем к этой миссии присоединились волонтеры из США, Канады, Нидерландов, Швеции и других стран, которым не безразлична судьба Украины.

На сегодня в этой программе насчитывается более 1000 волонтеров. Они не только занимаются сбором средств, поиском автомобилей, их ремонтом, сервисным обслуживанием, но и осуществляют их доставку в Украину.

Внутри кузова – коробки с гуманитаркой, а сверху – комплект шин в придачу. Фото: Львовская ОВА

Все конвои идут в Украину не порожняком, а полностью заполнены закупленной за собранные средства гуманитарной помощью.

Какую технику доставили волонтеры

На этот раз на Львовщину в рамках проекта "Пикапы для мира" прибыл 25-й гуманитарный конвой. Машины, как и в предыдущие транши, привезли большую партию гуманитарного груза.

Прибыла техника различных типов, марок и моделей – пикапы, кроссоверы, минивэны. На фотографиях видно маркировку и черты моделей Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado, Volvo XC90, Toyota Hilux, а также фургона Ford Transit. О них неоднократно писали, повторяться не будем.

На переднем Toyota Hilux, за ней стоят кроссоверы и пикапы других производителей. Фото: Львовская ОВА

Пришла "скорая" в лондонской ливрее

На фоне машин темного цвета заметно выделяется автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter. О таком шасси, в т.ч. со "скорыми" на нем, редакция Авто24 также часто писала.

Стоит лишь добавить, что поступила праворульная машина. Вероятно, она будет передана не гражданскому медицинскому учреждению, а армейскому.

В Украине практически все праворульные машины из транспортных траншей помощи эксплуатируются армейскими подразделениями. Фото: Львовская ОВА

Есть еще одна присущая черта. Карета имеет характерную для Великобритании и ее столицы желто-зеленую ливрею. На капоте сделана наклейка с надписью "P4P", что, указывает на адресную гуманитарную миссию благотворительной организации Pickups for Peace (Пикапы для мира).