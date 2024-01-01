Пикапы, роботизированные платформы и другое: чем помогли ВСУ благотворители и граждане

ФОТО: Вернись живым|
Всем поровну и в соответствии с потребностями
Пакет помощи сформирован Благотворительной организацией "Вернись живым" в рамках проекта "Нам здесь жить 2.0".
Пакет помощи оплачен по совместной инициативе Фонда и Киевстара. Помощь оказались не только масштабной по объему, но и по номенклатуре.
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Каждая из бригад получила:
- 16 роботизированных платформ "Таракан";
- 8 наземных роботизированных комплексов "Термит";
- 7 пикапов Peugeot Landtrek;
- 4 прицепа;
- 4 дрона Vampire;
- 25 радиостанций;
- 24 коптера различных типов;
- мастерскую технического обслуживания;
- РЭБ, резервное питание и тому подобное.
Фото: Вернись живым
Обо всей этой технике Авто24 рассказывала ранее, описывала их характеристики. Скажем, рассказы о пикапах Peugeot Landtrek с двухрядной кабиной, которые виднеются в нынешнем пакете помощи бригадам, публиковались у нас чуть ли не ежемесячно, в т.ч. из проведенных редакцией тест-драйвов. Повторяться не будем.
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Получателями помощи стали:
808-я Днестровская отдельная бригада поддержки;
47-я инженерная бригада Сил поддержки ВСУ;
49-я отдельная бригада разграждения Сил поддержки ВСУ;
70-я отдельная бригада.
Фото: Вернись живым
На этом проект не завершен, поскольку благодаря щедрым донатам, взносам Киевстар, Суперсилы "Помощь ВСУ" и SMS-подписке удалось собрать даже больше денег от запланированных – более 106 миллионов гривен.
Это свидетельствует о том, что есть возможность дополнительно усилим саперов чем-то очень им необходимым.