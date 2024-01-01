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Пикапы, роботизированные платформы и другое: чем помогли ВСУ благотворители и граждане

Очередной и довольно мощный транспортно-имущественный донат адресно отправился в четыре бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Еще один мощный пакет техники отправлен в войска - Auto24

ФОТО: Вернись живым|

Всем поровну и в соответствии с потребностями

Валентин Ожго
logo17 марта, 18:50
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Пакет помощи сформирован Благотворительной организацией "Вернись живым" в рамках проекта "Нам здесь жить 2.0".

Пакет помощи оплачен по совместной инициативе Фонда и Киевстара. Помощь оказались не только масштабной по объему, но и по номенклатуре.

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Каждая из бригад получила:

  • 16 роботизированных платформ "Таракан";
  • 8 наземных роботизированных комплексов "Термит";
  • 7 пикапов Peugeot Landtrek;
  • 4 прицепа;
  • 4 дрона Vampire;
  • 25 радиостанций;
  • 24 коптера различных типов;
  • мастерскую технического обслуживания;
  • РЭБ, резервное питание и тому подобное.

Фото: Вернись живым

Обо всей этой технике Авто24 рассказывала ранее, описывала их характеристики. Скажем, рассказы о пикапах Peugeot Landtrek с двухрядной кабиной, которые виднеются в нынешнем пакете помощи бригадам, публиковались у нас чуть ли не ежемесячно, в т.ч. из проведенных редакцией тест-драйвов. Повторяться не будем.

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Получателями помощи стали:

808-я Днестровская отдельная бригада поддержки;
47-я инженерная бригада Сил поддержки ВСУ;
49-я отдельная бригада разграждения Сил поддержки ВСУ;
70-я отдельная бригада.

Фото: Вернись живым

На этом проект не завершен, поскольку благодаря щедрым донатам, взносам Киевстар, Суперсилы "Помощь ВСУ" и SMS-подписке удалось собрать даже больше денег от запланированных – более 106 миллионов гривен.

Это свидетельствует о том, что есть возможность дополнительно усилим саперов чем-то очень им необходимым.

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