Пикапы, роботизированные платформы и другое: чем помогли ВСУ благотворители и граждане

Пакет помощи сформирован Благотворительной организацией "Вернись живым" в рамках проекта "Нам здесь жить 2.0".

Пакет помощи оплачен по совместной инициативе Фонда и Киевстара. Помощь оказались не только масштабной по объему, но и по номенклатуре.

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Каждая из бригад получила:

16 роботизированных платформ "Таракан";

8 наземных роботизированных комплексов "Термит";

7 пикапов Peugeot Landtrek;

4 прицепа;

4 дрона Vampire;

25 радиостанций;

24 коптера различных типов;

мастерскую технического обслуживания;

РЭБ, резервное питание и тому подобное.

Фото: Вернись живым

Обо всей этой технике Авто24 рассказывала ранее, описывала их характеристики. Скажем, рассказы о пикапах Peugeot Landtrek с двухрядной кабиной, которые виднеются в нынешнем пакете помощи бригадам, публиковались у нас чуть ли не ежемесячно, в т.ч. из проведенных редакцией тест-драйвов. Повторяться не будем.

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Получателями помощи стали:

808-я Днестровская отдельная бригада поддержки;

47-я инженерная бригада Сил поддержки ВСУ;

49-я отдельная бригада разграждения Сил поддержки ВСУ;

70-я отдельная бригада.

Фото: Вернись живым

На этом проект не завершен, поскольку благодаря щедрым донатам, взносам Киевстар, Суперсилы "Помощь ВСУ" и SMS-подписке удалось собрать даже больше денег от запланированных – более 106 миллионов гривен.

Это свидетельствует о том, что есть возможность дополнительно усилим саперов чем-то очень им необходимым.