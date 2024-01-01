Пилот Формулы-1 за рулем McLaren P1 из Lego преодолел круг на трассе Сильверстоун: видео

Как передает Motor1, в модели использовано 393 различных вида деталей Lego, включая 11 уникальных элементов, созданных компанией для этой сборки. Элементы кузова сделаны из гибких деталей, которые позволили воссоздать внешность спорткара.

Читайте также: Почему в Германии водителю трудно трудоустроиться

Сообщается, что электромоторы питаются от аккумуляторных блоков Lego, однако в модели также используется привычный автомобильный аккумулятор, что обеспечивает диапазон для преодоления круга.

McLaren не раскрыл подробности относительно шасси авто. На кадрах заметно, что все, кроме колес, панели приборов и руля, на самом деле является Lego. Даже сиденье на котором пришлось сидеть Ландо Норрису было выполнено из деталей конструктора.

Также интересно: В Монтерее сгорел еще один редкий спорткар стоимостью $2 млн: видео

Общее время круга, которое установил пилот, неизвестно, однако судя по видео – автомобиль с Lego двигался достаточно живо. Это неплохой результат как для модели весом 1300 кг, которая к тому же оснащена Lego- моторами.

"После работы над оригинальной программой P1 для McLaren удивительно видеть так много элементов из оригинального McLaren P1, которые команда Lego Technic так реалистично воплотила в жизнь для полномасштабной модели. Автомобиль был иконой своего времени. Я надеюсь, что благодаря этому сотрудничеству с LEGO Group мы сможем вдохновить следующее поколение дизайнеров и инженеров раздвинуть границы автомобильных инноваций", — сказал Бен Гулливер, специалист по тестированию и разработке McLaren.