Пользоваться телефоном на пешеходном переходе в Польше не стоит: дорого

В Польше пользоваться мобильным телефоном во время движения запрещено не только водителям, но и пешеходам. Там требование простое – во время пересечения проезжей части или трамвайных путей не разрешается использование телефона, поскольку это ограничивает пешеходу наблюдение за обстоятельствами на дороге, трамвайных путях или пешеходном переходе.

Статистика показывает, что это ухудшает надлежащую реакцию, особенно зрительное восприятие, а следовательно, оценку безопасного входа и преодоления проезжей части или дорожки. Это напоминает правительственный сайт gov.pl.

Такое правонарушение наказывается штрафом в размере 300 злотых (3 380 грн). В 2024 году полиция оштрафовала 125 пешеходов, которые нарушили это требование, а в этом году за два первых месяца 36 человек уже получили штрафы за такое правонарушение.

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Есть и требования, касающиеся непосредственно водителей. Во-первых, вы должны держать достаточную дистанцию от транспортного средства, идущего впереди – нельзя ездить "на бампере". Здесь по этому поводу даются практические подсказки.

На автомагистралях (автобанах и скоростных дорогах) безопасное расстояние между транспортными средствами должно составлять половину текущей скорости. Если автомобиль движется со скоростью 100 км/ч, то нужно ехать 50 м позади переднего автомобиля впереди. Если скорость 120 км/ч – дистанция между машинами не менее 60 м, когда на спидометре 140 км/ч – держитесь за 70 м от переднего автомобиля.

Во-вторых, предоставьте приоритет проезда экстренным службам и автомобилям со специальными сигналами, способствуя им быстрее добраться до места происшествия. Для этого создается спасательный коридор, что уже справедливо называют "коридор жизни".

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Такой коридор – это создание водителями свободного пространства для транспортных средств экстренной помощи и предоставление им приоритета. Водители, которые пользуются крайней левой полоской, обязаны съехать налево, а водители, которые пользуются другими полосами – направо, чтобы автомобили скорой помощи могли свободно двигаться.

С недавних пор в Польше введено правило поочередного движения, так называемое правило "застежки-молнии"). Оно определяет поочередный выезд на полосу движения. Правила дорожного движения определяют принципы преимущества движения с отдельных полос в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка. Здесь действует правило поочередного выезда одного транспортного средства с каждой полосы.

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Во время езды на велосипеде или электросамокате вы должны пользоваться велодорожкой, или полосой движения для велосипедов, если они предназначены для направления, в котором движетесь или в котором намерены повернуть. Вы должны быть предельно осторожными и давать дорогу пешеходам, когда управляете велосипедом или электросамокатом, а также когда едете по велосипедной или пешеходной дорожке.

Управляя велосипедом или электросамокатом или персональным транспортным средством по тротуару или пешеходной дорожке, вам необходимо двигаться со скоростью, подобной скорости пешехода, быть особенно осторожным, давать дорогу пешеходам и не мешать им двигаться. В приоритете не велосипедист или рулевой самоката, а пешеход.