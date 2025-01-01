Плагин-гибридный Kia Sportage стал существенно дороже

Как сообщает Motor1, Kia продолжит предлагать Sportage PHEV в двух комплектациях: X-Line AWD и X-Line Prestige AWD. Базовая комплектация стоит всего на 600 долларов дороже, чем предыдущая модель, начиная с 41 885 долларов.

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Однако топовая версия Prestige теперь на 2 800 долларов дороже, чем раньше, со стартовой ценой 48 585 долларов. Она оснащена двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, выполняющими роль цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы, подогревом и вентиляцией передних сидений, подогревом руля, аудиосистемой Harman Kardon с сабвуфером и многими другими функциями.

Обе версии имеют двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые колесные диски и широкий спектр опций безопасности. Гибридная установка на базе 1,6-литрового двигателя получила более мощный электромотор, что увеличивает общую мощность системы до 268 лошадиных сил. Запас хода на электротяге составляет 55 километров.

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В то же время бензиновый Kia Sportage является более доступным в США, поскольку базовая версия с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 187 лошадиных сил под названием Sportage LX FWD стоит от 30 385 долларов, а за флагманский Sportage X-Pro Prestige AWD просят от $40 902. имеет цену, начинающуюся от 31 685 долларов, а топовая SX Prestige стоит $41 785.