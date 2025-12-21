Плата за дороги с грузовиков может принести Украине миллиард долларов в год

Как свидетельствуют аналитические расчеты и моделирование T&E, внедрение системы платного проезда для грузового транспорта в Украине по принципам "пользователь платит" и "загрязнитель платит" может не только уменьшить нагрузку на дороги, но и принести бюджету более 1 млрд евро в год. При этом ключевым условием остается полная синхронизация с Директивой ЕС 2022/362, что является важной частью евроинтеграции Украины.

Дороги без денег и контроля

Начиная с 2024 года Государственный дорожный фонд фактически перестал выполнять свою базовую функцию - его средства направляются на оборону. Содержание и восстановление дорог сейчас в основном финансируется за счет помощи ЕС и международных партнеров.

В 2025 году через систему DREAM было анонсировано три масштабных проекта восстановления автодорог - М-07, М-30 и М-15 - общей стоимостью более 12 млрд евро. Это в 15 раз больше, чем государство тратило на дороги в 2024-м.

В то же время ситуация остается критической: доля дорог в плохом состоянии выросла на 225% еще в 2011–2016 годах, а в 2025-м, даже по оптимистическому сценарию, почти 38% дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии.

Отдельная проблема - мосты. Вследствие российской агрессии повреждено около 25 тысяч километров дорог и 344 моста и путепровода. Плохое качество покрытия способно повышать операционные расходы грузовиков до 35%, что автоматически увеличивает логистические расходы и снижает стратегическую автономию страны.

Старые и перегруженные грузовики

Анализ Единого государственного реестра транспортных средств показывает тревожную картину. В Украине растет спрос на полуприцепы и тяжелые грузовики западных брендов, но доля новых машин в возрасте до 5 лет стабильно держится лишь на уровне 10% ежегодных регистраций.

Средний возраст грузовика в Украине составляет 16,2 года - это на два года больше, чем в среднем по ЕС. В 2024 году 88% всех зарегистрированных грузовиков были выпущены до 2019 года, то есть относятся к худшему классу энергоэффективности и выбросов CO₂.

Дополнительное давление создают перегрузки. Системы Weigh-in-Motion еще в 2021 году фиксировали около 6 тысяч перегруженных грузовиков ежедневно. Старые, тяжелые и перегруженные машины разрушают дорожное покрытие и ухудшают качество воздуха, особенно в городах и пригородах.

Сколько денег может дать платный проезд

Моделирование показывает, что даже минимальный сценарий - введение платного проезда для грузовиков массой более 12 тонн только на трех коридорах (М-06, М-07, М-05) - может принести около 215 млн евро в год. Но такой подход не будет соответствовать европейской Директиве 2022/362, поскольку не учитывает экологические составляющие.

Если же Украина адаптирует систему, подобную немецкой Maut, годовые поступления могут превысить 1 млрд евро. Примерно 66% этой суммы будут формировать доплаты за выбросы CO₂, шум и загрязнение воздуха. Кроме финансирования ремонта дорог, такая модель стимулирует использование более современных и чистых грузовиков, способствует перераспределению перевозок между видами транспорта и даже уменьшает смертность от загрязнения воздуха.

Подорожают ли товары

Опасения резкого роста цен часто становятся главным аргументом против платных дорог. Но расчеты показывают другое. По сценарию с высокими тарифами, аналогичными немецким, перевозки бутылки пива из Львова в Киев подорожает лишь на 0,84 евроцента, или примерно 38 копеек. В относительном измерении это плюс 0,49% к цене.

Интересно, что движение по плохим дорогам создает для бизнеса примерно такое же подорожание. То есть платный проезд и качественное покрытие могут оказаться экономически нейтральными для конечного потребителя, но значительно выгоднее для государства и окружающей среды.

Бизнес не против, если будут дороги

Опросы показывают, что 76% украинских компаний поддерживают введение платного проезда для грузовиков при одном условии - реального улучшения состояния дорог. Для бизнеса важны не сами тарифы, а прогнозируемость расходов, скорость логистики и уменьшение износа техники.

Что это означает для Украины

Плата за дороги - это не просто инструмент сбора средств. Это способ вернуть государству контроль над дорожной инфраструктурой, уменьшить экологическое давление и сделать еще один шаг к европейским правилам игры. При правильной реализации платные дороги для грузовиков могут стать одним из самых эффективных реформаторских решений в транспортной сфере.