Платформа на Iveco S-Way стала другой и к тому же работает как трансформер

Вообще мастерская по заказу компании Boels Rental изготовила сразу три такие платформы на ходовой базе Iveco. Как пишет Transport Online, грузовики Iveco имеют идеальный угол наклона рампы и низкий пол загрузки, что делает их многофункциональными.

Таким образом заказчик получил три автомобиля для перевозки техники, такой как подъемные платформы и другой подвижной состав. Выбор на S-Way 6x2 с колесной базой 510 см выпал еще и потому, что этот тип шасси был специально разработан для перевозки сменных кузовов.

Кроме того, он частично благодаря большому ходу передней оси является идеальной основой для рампового прицепа. Грузовики к тому же мощные – оснащены двигателем Cursor 9 мощностью 360 л.с. в сочетании с автоматизированной коробкой передач Hi-Tronics.

Угол подъезда 6 градусов

В Veldhuizen Trucks поставили меньшие шины на обе задние оси, что фактически наклоняет шасси назад. Такая разница в высоте компенсируется грузовой платформой, в результате чего образуется ровный грузовой пол длиной 8,5 метра.

Фото: Veldhuizen Trucks

Благодаря двойному скосу сзади в сочетании с гидравлическим складным пандусом, это создает угол подъезда всего шесть градусов. Для достижения этой цели переднюю пневматическую ось необходимо поднять в самое высокое положение.

Высота грузовой платформы в транспортном положении составляет всего 99 сантиметров, что позволяет перевозить даже высокие машины в пределах разрешенных габаритов.

Удлинение грузового пола

Для придания долговечности и привлекательного внешнего вида грузовая платформа полностью оцинкована. Это также касается специального решетчатого пандуса.

Поскольку эти решетки разработаны по всей ширине, их также можно использовать, например, для загрузки транспортных средств с тремя колесами.

Фото: Veldhuizen Trucks

Особенностью откидных задних аппарелей является то, что они также могут служить продолжением грузового пола. По этой причине на задней части подъемного пандуса установлены дополнительные задние фонари и держатель номерного знака.

Кроме того, благодаря стандартному шаровому сцепному устройству можно перевозить прицеп.

Электрическая лебедка

Погрузочные рампы Iveco S-Way для Boels Rental оснащены ящиками из нержавеющей стали с обеих сторон для хранения оборудования для крепления груза.

Кроме того, автомобили оснащены электрической лебедкой в перегородке, что облегчает загрузку буксируемого оборудования.

Фото: Veldhuizen Trucks