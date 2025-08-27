Платформа на Iveco S-Way стала другой и к тому же работает как трансформер

ФОТО: Veldhuizen Trucks|
Iveco S-Way в такой модификации стал немного ниже и даже привлекательнее
Вообще мастерская по заказу компании Boels Rental изготовила сразу три такие платформы на ходовой базе Iveco. Как пишет Transport Online, грузовики Iveco имеют идеальный угол наклона рампы и низкий пол загрузки, что делает их многофункциональными.
Таким образом заказчик получил три автомобиля для перевозки техники, такой как подъемные платформы и другой подвижной состав. Выбор на S-Way 6x2 с колесной базой 510 см выпал еще и потому, что этот тип шасси был специально разработан для перевозки сменных кузовов.
Кроме того, он частично благодаря большому ходу передней оси является идеальной основой для рампового прицепа. Грузовики к тому же мощные – оснащены двигателем Cursor 9 мощностью 360 л.с. в сочетании с автоматизированной коробкой передач Hi-Tronics.
Угол подъезда 6 градусов
В Veldhuizen Trucks поставили меньшие шины на обе задние оси, что фактически наклоняет шасси назад. Такая разница в высоте компенсируется грузовой платформой, в результате чего образуется ровный грузовой пол длиной 8,5 метра.

Благодаря двойному скосу сзади в сочетании с гидравлическим складным пандусом, это создает угол подъезда всего шесть градусов. Для достижения этой цели переднюю пневматическую ось необходимо поднять в самое высокое положение.
Высота грузовой платформы в транспортном положении составляет всего 99 сантиметров, что позволяет перевозить даже высокие машины в пределах разрешенных габаритов.
Удлинение грузового пола
Для придания долговечности и привлекательного внешнего вида грузовая платформа полностью оцинкована. Это также касается специального решетчатого пандуса.
Поскольку эти решетки разработаны по всей ширине, их также можно использовать, например, для загрузки транспортных средств с тремя колесами.

Особенностью откидных задних аппарелей является то, что они также могут служить продолжением грузового пола. По этой причине на задней части подъемного пандуса установлены дополнительные задние фонари и держатель номерного знака.
Кроме того, благодаря стандартному шаровому сцепному устройству можно перевозить прицеп.
Электрическая лебедка
Погрузочные рампы Iveco S-Way для Boels Rental оснащены ящиками из нержавеющей стали с обеих сторон для хранения оборудования для крепления груза.
Кроме того, автомобили оснащены электрической лебедкой в перегородке, что облегчает загрузку буксируемого оборудования.
