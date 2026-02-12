По чьей команде микроавтобус психологов-волонтеров переделали в реанимобиль для пограничников

Ранее этот автомобиль был частью мобильных команд фонда: на нем психологи и реабилитологи выезжали непосредственно в зону боевых действий для помощи военным.

Однако новые вызовы заставили волонтеров сфокусироваться на потребностях военных медиков и переделать бус в медицинский спецтранспорт. Как сообщает Госпогранслужба, машина поехала на одно из самых горячих направлений – под Волчанск. Полностью оборудованный современный реанимобиль уже эксплуатируют пограничники бригады "Форпост".

Там, где сложно и очень нужно

"Ситуация на направлении тяжелая: города остаются без света и воды. В таких условиях скорость эвакуации – это разница между жизнью и смертью. Поэтому мы передали этот реанимобиль туда, где он нужен больше всего", – отмечают благотворители.

Renault Trafic меняет назначение

Для медицинской помощи, эвакуации в зоне боевых действий выбор Renault Trafic не является случайным. Это надежное и маневренное авто соответствует критическим требованиям.

Здесь стоит надежный дизельный двигатель объемом 2.0 л (dCi), обеспечивающий необходимую мощность при полной загрузке. Адаптированная подвеска сглаживает неровности, что критически важно при транспортировке тяжелораненых.

Вместе с каретой медицинской помощи и эвакуации раненых в тыл пограничникам передали много чего нужного. Фото: ГПСУ

Габаритная способность также благоприятна медицинскому исполнению, потому что оптимальная колесная база (L2) позволяет разместить полный комплект реанимационного оборудования, сохраняя маневренность на разбитых дорогах.

Не хуже заводской комплектации

Грузоподъемность более 1000 кг позволяет установить дефибриллятор, монитор пациента, кислородные баллоны и систему ИВЛ. Авто оборудовано дополнительными аккумуляторами для бесперебойной работы медицинских приборов во время движения.

"Фронт в Украине держится не только на оружии. Он держится на людях, которые ставят достоинство выше страха. На воинах, медиках и волонтерах, которые своей ежедневной ответственностью держат страну", – отметили благотворители, на которых ссылаются в Госпогранслужбе.

Это была помощь единомышленников

Этот проект выполнен совместно с бельгийской организацией Be for UA и меценатами The Traveling Colonels (Col Monte & Col Chuck).