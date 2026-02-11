Почему четыре из пяти кандидатов проваливают теоретический экзамен на "права"

С начала 2026 года сервисные центры МВД приняли почти 50 тысяч теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. Только один из пяти кандидатов в водители сдал тест с первой попытки. Такая статистика приводит к значительным коррупционным рискам.

По официальным данным, показатель успешной сдачи после самоподготовки составляет 21,2%, а после обучения в автошколе – 19,9%. Разница минимальная, что фактически нивелирует аргументы о преимуществе того или иного формата подготовки. Но сложность самого экзамена вызывает много вопросов.

Теоретический экзамен длится 20 минут. Кандидат должен ответить на 20 вопросов. Если допущено три или более ошибок, экзамен считается не сданным. Повторная попытка разрешается через 10 дней, начиная с 11-го дня после предыдущего тестирования. Однако интервал для повторной сдачи экзамена стремятся увеличить до месяца – уже разработан соответствующий приказ МВД.

Экзамен проходит в специально оборудованных классах. Компьютеры защищены программой DLP, которая минимизирует посторонний доступ. Перед началом и во время тестирования применяется система Face-ID для идентификации личности. В аудиториях установлены видеокамеры со звуком.

Для сдачи экзамена необходимо предоставить паспорт с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту вместе с выпиской, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории.

Стоимость сдачи теоретического экзамена составляет 250 грн. Дополнительно может взиматься банковская комиссия.

Учитывая статистику, вопрос качества подготовки будущих водителей и коррупции на экзаменах остается актуальным. Низкий процент сдачи с первой попытки создает спрос на услуги бегунков, способных решить вопрос за деньги.