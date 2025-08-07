Почему дальнобойщики не довольны своей работой: исследование

Отчет об удовлетворенности работой за 2025 год базируется на опросе 24 999 водителей-дальнобойщиков. Об этом пишет eurotransport.de, подчеркивая, что 49 процентов опрошенных водителей грузовиков недовольны своей работой.

Для логистической отрасли это – тревожный сигнал. Данные не только самые свежие, но и наиболее наполненные в своем содержании, в частности, в Германии.

Среди опрошенных 14 процентов выразили нейтралитет, то есть они не говорят о недовольстве, но и не выражают удовлетворения.

Они не имеют эмоциональной привязки к компании, приверженность или едва держится, или отсутствует вообще. При возможности поступлений лучшего предложения с большей вероятностью уволятся и перейдут к другому работодателю.

Благодарность – ключевой фактор

Аналитики подметили интересный факт: 69 процентов водителей утверждают, что признание со стороны руководства является важным для них. Это остается одним из ключевых факторов мотивации и чувство принадлежности.

По словам авторов исследования, экспедиторы, которые специально решают эту проблему, имеют эффективные инструменты борьбы с текучестью кадров.

Гибкость вместо жесткой рутины

Еще один постулат привлекательности в том, что водители особенно ценят разнообразный рабочий график. 63 процента предпочитают задачи с гибкостью и разнообразием, тогда как только четверть считают рутинные задачи приятными.

Работодателям рекомендуется обеспечивать разнообразие, периодически меняя маршруты или предлагая дополнительные задачи.

Сильная команда преодолевает захватывающие вызовы

Среди опрошенных 73 процента респондентов считают хорошую команду важнее интересных задач.

Социальные связи на работе являются ключевым критерием удовлетворения от работы для многих водителей. Поэтому создание позитивной рабочей атмосферы может не только укрепить моральный дух, но и усилить лояльность к компании.

Рецепт рекомендаций работодателям

Авторы исследования рекомендуют делать масштабные инвестиции, в частности, инвестировать в довольную и нейтральную группу. Регулярное признание, свобода выбора и уважительное взаимодействие являются подходящими средствами удержания сотрудников в долгосрочной перспективе и обеспечения успеха компании.