Почему не стоит покупать водительское удостоверение через интернет

В Главном сервисном центре предупреждают, если заметили сомнительные сообщения в которых обещают быстро и недорого, или дорого получить "права" – это мошенничество.

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"Готовое водительское удостоверение за несколько дней", "Права без экзаменов и обучения" – именно такие фразы часто используют мошенники, которые предлагают приобрести водительское удостоверение. Обещают, что водительское будет "легальным" и отображаться в электронных реестрах.

В сервисных центрах МВД наблюдаются участившиеся случаи обращения граждан, пострадавших от мошенников. Люди сообщают, что получали документы по почте без сдачи экзаменов. После проверки обнаружили, что их водительское не отображается в электронной базе МВД. И таких инцидентов немало по всей Украине.

Признаки мошенничества

Для общения мошенники используют телефонные мессенджеры – Telegram, Viber, WhatsАpp. Они уверяют клиентов, что для получения водительского удостоверения не нужно проходить обучение в автошколе, сдавать экзамены, а иногда - даже не присутствовать в Украине.

Злоумышленники уверяют, что работают в сервисном центре МВД и могут очень легко – за денежное вознаграждение сделать водительское удостоверение. Под видом работника сервисных центров МВД Киева по имени София Бойко предлагают за денежное вознаграждение обновить, изготовить, обменять или добавить к существующим определенные категории в водительском удостоверении и адресно отправить в любую часть мира.

Обещают, что водительское будет обязательно отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дия. Чтобы еще больше ворваться в доверие и подтвердить свои слова, предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанные с помощью компьютерных программ.

Кроме того, злоумышленники используют фишинговые сайты, которые внешне похожи на официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД. Обычно, их продвигают через рекламу в соцсетях. Главная цель фишинговых сайтов – выманить у доверчивых или невнимательных пользователей персональные данные, которые впоследствии могут использовать в неправомерных целях.

Сервисные центры МВД напоминают:

администраторы не ведут переписку в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.).

официальные сайты имеют домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД - https://hsc.gov.ua.

впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

экзамены проходят только в экзаменационных хабах сервисных центров МВД, личное присутствие обязательно.

дистанционно сдать экзамены невозможно.

все официальные платежи осуществляются только по реквизитам, которые предоставляет администратор после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.

Как законно получить водительское удостоверение

Единственный способ получить документ – пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Водительское удостоверение впервые выдается только лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не направляется адресно и, тем более за границу. Фотография гражданина для водительского удостоверения, выдаваемого впервые, делается непосредственно в сервисном центре МВД. Другие варианты не допускаются.

Ответственность за незаконный путь

Для тех лиц, которые хотят незаконным путем получить водительское, предусмотрена ответственность по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Такое нарушение наказывается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 2-х лет. А поддельный документ будет изъят и уничтожен.