Почему не стоит покупать водительское удостоверение через интернет

В Главном сервисном центре предупреждают, если заметили сомнительные сообщения в которых обещают быстро и недорого, или дорого получить "права" – это мошенничество.
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"Готовое водительское удостоверение за несколько дней", "Права без экзаменов и обучения" – именно такие фразы часто используют мошенники, которые предлагают приобрести водительское удостоверение. Обещают, что водительское будет "легальным" и отображаться в электронных реестрах.
В сервисных центрах МВД наблюдаются участившиеся случаи обращения граждан, пострадавших от мошенников. Люди сообщают, что получали документы по почте без сдачи экзаменов. После проверки обнаружили, что их водительское не отображается в электронной базе МВД. И таких инцидентов немало по всей Украине.
Признаки мошенничества
Для общения мошенники используют телефонные мессенджеры – Telegram, Viber, WhatsАpp. Они уверяют клиентов, что для получения водительского удостоверения не нужно проходить обучение в автошколе, сдавать экзамены, а иногда - даже не присутствовать в Украине.
Злоумышленники уверяют, что работают в сервисном центре МВД и могут очень легко – за денежное вознаграждение сделать водительское удостоверение. Под видом работника сервисных центров МВД Киева по имени София Бойко предлагают за денежное вознаграждение обновить, изготовить, обменять или добавить к существующим определенные категории в водительском удостоверении и адресно отправить в любую часть мира.
Обещают, что водительское будет обязательно отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дия. Чтобы еще больше ворваться в доверие и подтвердить свои слова, предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанные с помощью компьютерных программ.
Кроме того, злоумышленники используют фишинговые сайты, которые внешне похожи на официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД. Обычно, их продвигают через рекламу в соцсетях. Главная цель фишинговых сайтов – выманить у доверчивых или невнимательных пользователей персональные данные, которые впоследствии могут использовать в неправомерных целях.
Сервисные центры МВД напоминают:
- администраторы не ведут переписку в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.).
- официальные сайты имеют домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД - https://hsc.gov.ua.
- впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
- экзамены проходят только в экзаменационных хабах сервисных центров МВД, личное присутствие обязательно.
- дистанционно сдать экзамены невозможно.
- все официальные платежи осуществляются только по реквизитам, которые предоставляет администратор после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.
Как законно получить водительское удостоверение
Единственный способ получить документ – пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Водительское удостоверение впервые выдается только лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не направляется адресно и, тем более за границу. Фотография гражданина для водительского удостоверения, выдаваемого впервые, делается непосредственно в сервисном центре МВД. Другие варианты не допускаются.
Ответственность за незаконный путь
Для тех лиц, которые хотят незаконным путем получить водительское, предусмотрена ответственность по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Такое нарушение наказывается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 2-х лет. А поддельный документ будет изъят и уничтожен.