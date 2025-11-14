Почему Scania планирует перейти на электрические авто, но испытывает водородные

Таким образом Scania вошла в сегмент тяжелых грузовых автомобилей, в который она раньше верила мало: магистральный тягач на водородном топливе с технологией топливных элементов уже тестируется у норвежского клиента.

Scania твердо настроилась на развитие электрического транспорта. Как говорится в релизе на сайте производителя, в рамках принятой программы Pilot Partner началось тестирование различных экологически чистых силовых агрегатов в реальных условиях с выбранной группой клиентов.

Читайте также Scania выпустит капотный грузовик для военных

Дошла очередь и до силовых водородных агрегатов с технологией топливных элементов. Если сказать проще, то топливные элементы можно назвать небольшой электростанцией, вырабатывающей электроэнергию из водорода. Электричество используется для питания электродвигателей транспортного средства, которые являются такими же, как и в электрическом грузовике.

Scania назвала норвежского клиента для теста

На выставке Transport.CH в Берне компания Scania заявила о сотрудничестве с норвежской логистической компанией ASKO Norge AS, которая давно стремится к устойчивому развитию. Там водородные грузовики с топливными элементами уже проходят испытания в ежедневной эксплуатации. Цель: получить больше информации о технических характеристиках, возможности развертывания и коммерческий потенциал.

Несмотря на то, что водородные грузовики производителя еще не доступны для заказа, они являются частью программы Pilot Partner и активно испытываются выбранными перевозчиками. Эта программа позволяет компаниям внедрять новые технологии на ранней стадии, чтобы получить опыт.

По словам Тони Сандберга, ответственного за Scania Pilot Partner, реальные испытания дают ценную информацию. Фото: Scania

Запас хода до 1000 километров

Пилотный грузовик, который Scania внедряет в партнерстве с ASKO, сочетает электрический силовой агрегат Scania с водородной системой.

Начальные результаты показывают запас хода примерно до 1000 километров на одном баке. Единственным выбросом является водяной пар. Сотрудничество с ASKO имеет целью продемонстрировать потенциал водорода в ежедневных логистических операциях.

Йорн Арвид Эндресен, генеральный директор ASKO Midt, рассматривает пилотный проект как способ тестирования решений, одновременно влияя на их развитие.

Читайте также Новый двигатель Scania Super 11 на семь процентов экономичнее

Что тестирует Scania

Инициатива Pilot Partner существует с 2021 года и сосредоточена на испытании различных силовых агрегатов:

Аккумуляторная электрическая техника (стратегическое направление Scania)

Электрические грузовики с удлинителем запаса хода;

Альтернативы, такие как технология водородных топливных элементов.

Испытывая эти технологии на своих клиентах, Scania стремится узнать, как они работают в различных условиях эксплуатации. Полученные знания должны помочь в дальнейшем совершенствовании будущих продуктов и поддержать клиентов в их собственном переходе к снижению выбросов CO₂ в транспортном секторе.

Водородная версия магистрального тягача для проекта Scania Pilot Partner. Фото: Scania

Scania остается сторонницей прямой электрификации

"Испытание водородного транспортного средства не меняет стратегию Scania по декарбонизации транспортной системы, которая остается сосредоточенной на прямой электрификации. Однако это одно из нескольких испытаний, проводимых в рамках программы Pilot Partner, чтобы понять, как работают различные энергоносители и силовые агрегаты", – заявили менеджеры Scania.