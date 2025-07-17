Почему украинцы часто меняют водительское удостоверение

Активное использование водительского удостоверения со временем приводит к физическому изнашиванию бланка, его потере или повреждении. Вот почему одной из самых востребованных услуг сервисных центров МВД является обмен водительского удостоверения.

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С начала года и по состоянию на 14 июля 2025 года в сервисных центрах МВД обменяли 308 913 водительских удостоверений. А это составляет около четверти от всех предоставленных услуг в сервисных центрах МВД с начала этого года.

Поэтому если на вашем удостоверении водителя надписи уже не читаются или оно было повреждено, или потеряно, самое время его обновить.

Чтобы обменять водительское удостоверение необходимо обратиться в любой удобный для вас территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации. Перед этим необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписку о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Услуга обмена водительского удостоверения предоставляется в день обращения и занимает немного времени. Ориентировочная стоимость – 608 грн, не учитывая банковскую комиссию. После получения нового водительского, документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дия.