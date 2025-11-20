Почему в Украине массово продают фальшивые водительские удостоверения

В Украине активизировались мошенники, которые от имени руководства сервисных центров МВД предлагают в Telegram водительские удостоверения. Злоумышленники обещают документ без сдачи экзаменов, гарантируют внесение в реестр или даже доставку за границу.

Спрос на водительские удостоверения возник из-за слишком сложной официальной процедуры их получения. По данным Главного сервисного центра МВД теоретический экзамен с первой попытки проваливает 79% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – там проваливается 84% кандидатов. Конечно, те кто не может получить водительское удостоверение официально вынуждены искать альтернативные методы. Но они на всегда законные.

Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции объясняют, почему предложения в Telegram-чатах являются опасными и фиктивными.

Мошенники маскируются под должностных лиц

В Telegram обнаружен поддельный аккаунт, оформленный от имени начальника одного из региональных сервисных центров МВД. Для создания доверия мошенники используют фотографии с официальных мероприятий и общаются с пользователями так, будто действительно представляют государственное учреждение. Они активно ведут чат, публикуют сообщения и видеоролики, имитируя деятельность государственного органа.

В сообщениях предлагают изготовление нового водительского удостоверения или обмен старого ламинированного документа на пластиковый. Также обещают восстановление удостоверения для лиц, лишенных права управления после окончания срока лишения. Кроме того, предлагают водительские удостоверения других стран, в частности польские, немецкие и литовские, и утверждают, что получить их можно без экзаменов.

Почему это мошенничество

В ГСЦ МВД уверяют, что лица, которые ведут такие каналы, не имеют отношения к МВД или сервисных центров. Пользователи рискуют не только потерять деньги, но и передать мошенникам паспортные данные, фото и другую информацию, которую могут использовать в других преступных схемах.

Сервисные центры МВД официально не общаются с гражданами через Telegram, Viber или WhatsApp. Оплата государственных услуг осуществляется исключительно по реквизитам Главного сервисного центра МВД. Получение или обмен настоящего водительского удостоверения возможны только в сервисном центре МВД, через электронный кабинет водителя или в приложении Дія. Если лицо было лишено права управления, документ выдается только после повторной сдачи экзаменов.